Pisa capitale del volontariato

Nella città della Torre 18esimo Meeting Nazionale della Solidarietà organizzato da ANPAS

PISA – Oltre 1600 volontari provenienti da tutta si sono riuniti nel territorio pisano da venerdì 24 sino a domenica 26 maggio 2024 per partecipare al 18esimo “Meeting Nazionale della Solidarietà” organizzato da ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) in collaborazione con il Comitato Regionale ANPAS Toscana e Protezione civile al fine di proporre – coinvolgendo sia il Polo Didattico Carmignani dell’Università di Pisa che la Sala Regia di Palazzo Gambacorti, nonché il Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per le esercitazioni – corsi di formazione di Pronto Soccorso, presentazioni di libri, proiezioni di documentari, una mostra e gare di destrezza, il tutto per festeggiare al meglio i 120 anni dalla fondazione di ANPAS, oltre a convegni e approfondimenti storici e istituzionali, per un evento tornato a svolgersi in Toscana.

A tali manifestazioni si è altresì aggiunta una Mostra dal titolo “Sempre accanto” – presso il Polo Didattico Carmignani – realizzata in occasione del 120esimo anniversario di fondazione da ANPAS che, da molti anni, dedica impegno e risorse alla conservazione ed alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale (archivistico e fotografico), con un’accurata selezione di immagini, attraverso le quali si è voluto restituire la forza dirompente del volontariato nel saper stare sempre accanto alle comunità, alle persone soccorse quotidianamente e tra volontari, in una relazione di vicinanza, mentre domenica mattina, ritrovo presso Piazza Vittorio Emanuele II e sfilata nel Centro storico per poi giungere in Piazza dei Cavalieri per i saluti ed i ringraziamenti da parte sia del Presidente Nazionale ANPAS Niccolò Mancini e del Presidente Regionale ANPAS Toscana Dimitri Bettini, che dei rappresentanti delle Istituzioni interessate all’evento, vale a dire il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il Sindaco del Comune di Pisa MicheleConti ed il Presidente dell’Ente ParcoLorenzo Bani, i quali non hanno mancato di sottolineare l’importanza dell’impegno dei volontari della Pubblica Assistenza, rivolgendo loro un sincero plauso per l’attività quotidianamente svolta.

A conclusione dell’evento, il Presidente Nazionale ANPAS Niccolò Mancini, ha manifestato la sua piena soddisfazione per la buona riuscita della Manifestazione, sottolineando: “E’ stata una grandissima emozione essere riusciti a portare a Pisa oltre 1600 volontari provenienti da tutta Italia e che in questi tre giorni si sono resi disponibili a momenti di formazione ed approfondimento sui concetti e temi di attualità sul soccorso e sull’assistenza che ANPAS oramai da 120 anni porta avanti ogni giorno, sia nell’attività quotidiana che in occasione di eventi straordinari, il che ci ha permesso di vivere una bellissima esperienza dove, oltre alla parte tecnica legata alle competenze ed allo sviluppo del Movimento e dei citati temi, si è creata una grande aggregazione e costruzione di comunità tra gli intervenuti“.

“La nota più lieta“, conclude Niccolò Mancini, “deriva dall’avvenuta partecipazione di tantissimi giovani che si sono accompagnati e stati insieme a persone di ogni età e provenienza, a rappresentare davvero un’immensa soddisfazione per un Movimento che oggi conta oltre 100mila Volontari ed oltre 500mila Soci e che ha pertanto bisogno di tutto il supporto possibile da parte delle Comunità per continuare ad essere al fianco dei cittadini, il che mi consente, nella mia veste di Presidente Nazionale e con un minimo di orgoglio, di rivolgere il più grande ringraziamento a tutti i volontari di ambo i sessi che dedicano tanta parte della loro vita a favore del prossimo, da cui ricavano un altrettanto grande beneficio per loro stessi“.

Parole di elogio per coloro che svolgono tale attività di volontariato giungono anche dal Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il quale evidenzia: “Si è svolta qui a Pisa una giornata di festa, con una marea arancione (colore delle divise dei volontari, ndr) che ha invaso dapprima il Parco di San Rossore e quindi la splendida Piazza dei Cavalieri, a testimoniare come il Volontariato rappresenti il cuore pulsante della nostra Regione, il cuore rosso che batte in Toscana e senza di loro non riusciremmo a portare avanti tanti dei servizi di prossimità, ragion per cui deve andare loro il grazie più sincero in quanto spesso le Istituzioni non sono all’altezza dei compiti da essi svolti, ed a questo proposito mi piace ricordare come quest’anno la “Festa della Toscana” sia stata dedicata ad un grande Sacerdote ed educatore quale Don Lorenzo Milani che, in quel suo motto “mi prendo cura e tendo la mano” sta tutto il lavoro, la storia e l’impegno del Volontariato“.

Una tre giorni che si è inserita altresì nella Manifestazione svoltasi sabato 25 maggio, ovvero “Le Olimpiadi del Pronto Soccorso” organizzate dalla Croce Rossa Italiana, un doppio appuntamento che ha pertanto reso orgoglioso il Sindaco Michele Conti che ha così commentato: “si è trattato di due eventi altamente significativi per dare il giusto e meritato risalto al Mondo del Volontariato, di cui abbiamo tutti quanti compreso l’importanza durante il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e che si conferma ancor oggi allorché vi siano situazioni che necessitano di tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, ragion per cui ritengo che questi tre giorni di presenza dei volontari a Pisa siano stati il degno riconoscimento per la loro attività quotidiana ed a cui va il sincero ringraziamento da parte mia a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dellacittadinanza intera“.

