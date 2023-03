Rischi durante la spesa al supermercato? Sembra impossibile ma la risposta è sì!

Scritto da admin• 12:21 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Negli ultimi giorni si è verificato un evento alquanto spiacevole per un Consumatore del Valdarno.

Stava facendo compere in un negozio locale e mentre prendeva una bottiglia d’acido muriatico dallo scaffale quest’ultima si è inavvertitamente aperta ed il liquido molto pericoloso ha bagnato il malcapitato sulla mano e sulla manica del suo giubbotto, per fortuna non ha riportato lesioni.

Il Consumatore ha prontamente denunciato l’accaduto al Movimento Consumatori – Sportello dei Cittadini che ha provveduto a denunciare il sinistro con la conseguente richiesta di risarcimento del costo del giubbotto comprato a gennaio di quest’anno.



Il Presidente Armando Mansueto invita tutti a riflettere perchè non si tratta solo di una bottiglia di acido versata o di un giubbotto rovinato, ma si tratta della possibilità che altre persone ed in particolare bambini potrebbero rimanere feriti in futuro, tutto per colpa di una errata chiusura della bottiglia

L’associazione Movimento Consumatori-Sportello dei Cittadini si è subito mobilitata per informare i cittadiniperché l’accaduto potrebbe ripetersi ed è importante ribadire come soprattutto in reparti del genere, dove si vendono materiali pericolosi o inquinanti, sia assolutamente necessario porre la giusta attenzione da parte dei produttori, dei gestori degli esercizi e dei Consumatori.

