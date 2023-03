Sportelli d’ascolto per la sicurezza: si parte da Riglione

Scritto da admin• 9:08 am• Pisa, Attualità, Politica, Tutti

PISA – Si è svolto mercoledì presso il Distaccamento di Pisa Sud a Riglione il primo di otto appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale in cui i cittadini possono incontrare – dalle ore 15 alle 16:30 – l’Assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno nell’ambito di un progetto denominato “Sportello d’Ascolto sulla Sicurezza” che ha lo scopo di raccogliere segnalazioni e problematiche esistenti nei vari quartieri cittadini.

di Giovanni Manenti

Al riguardo, l’Assessore Giovanna Bonanno chiarisce come: “si tratti di un’iniziativa che ha luogo ogni mercoledì per otto settimane consecutive sino al 3 maggio prossimo presso i presidi di Polizia Municipale posti in diversi quartieri della città al fine di accogliere i residenti ed ascoltare quelle che sono le loro esigenze e fornire risposte immediate e tempestive, intendendo altresì manifestare con questo sportello quella che è la mia vicinanza alla cittadinanza attraverso un confronto diretto e collaborativo, in quanto ritengo che sia fondamentale avere un contatto con chi vive la quotidianità ed in questi anni abbiamo lavorato in tale direzione, tanto da poter affermare di aver trovato la massima collaborazione da parte dei cittadini così da ottenere quella che intendo come una “sicurezza integrata” grazie alla partecipazione attiva dei vari Comitati di Quartiere e dello “Sguardo di vicinato”.

Una iniziativa condivisa anche dal Comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini, il quale ha tenuto a ricordare come: “si tratti di un progetto che abbiamo accolto in maniera positiva, in quanto i cittadini costituiscono il punto di partenza e di arrivo dell’opera della Polizia Municipale, ragion per cui venire fra loro nei luoghi dove gli stessi risiedono rappresenta per noi un motivo di ulteriore presenza ed ascolto, al fine di percepire quelle che sono sia le critiche che le segnalazioni, vale a dire tutto ciò che reputano sia di nostra competenza, fermo restando che il rapporto instaurato è ottimo, definibile di leale collaborazione, in quanto le nostre pattuglie territoriali sono sempre a disposizione e rappresentano altresì un centro d’ascolto quotidiano”.

Il calendario degli incontri:

Dopo l’incontro inaugurale del 15 marzo, lo Sportello di Riglione sarà nuovamente aperto il prossimo 12 aprile, nel mentre le altre tre zone interessate saranno il 22 marzo e 19 aprile il Distaccamento Nord di via Avanzi nel Quartiere delle Piagge, il 29 marzo e 26 aprilepresso il Presidio della Polizia Municipale di viale Gramsci ed, infine, il 5 aprile e 3 maggioal Distaccamento del Litorale in via Repubblica Pisana a Marina di Pisa.

