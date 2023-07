Riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Pontasserchio

Scritto da admin• 12:53 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Prosegue il percorso di investimento nelle strutture cimiteriali da parte del comune di San Giuliano Terme. Nei giorni scorsi è partita la gara (scadenza 18 luglio p.v.) per l’aggiudicazione dei lavori per il cimitero di Pontasserchio, interessato da un progetto di ampliamento che prevede la realizzazione di 32 loculi e 14 spazi adibiti ad ossario.

Il rinnovo e l’ingrandimento della struttura di Pontasserchio andrà ad aggiungersi agli interventi condotti e terminati negli scorsi mesi con l’Amministrazione comunale che ha portato a compimento i lavori al cimitero di Molina di Quosa (investimento da 160mila euro), andando ad allungare la lista delle strutture cimiteriali rimesse a nuovo dopo quelle di Metato, dove sorge il nuovo loggiato in cemento armato per loculi ed ossari (anche qui per un investimento complessivo di 160mila euro). Riqualificazioni e varie migliorie hanno invece interessato il cimitero di Ghezzano (con un investimento di circa 100mila euro); qui si è provveduto alla completa sostituzione del manto di copertura e alla riqualificazione del loggiato del gruppo 6 e alla bonifica dell’intero manto di copertura; tinteggiate inoltre per intero le superfici interne ed esterne, con la messa in sicurezza della scala, la sostituzione delle lastre in travertino danneggiate, unitamente alle nuove mattonelle del pavimento al piano terra, al posto delle precedenti usurate.

“Proseguiamo per rimettere a nuovo i nostri cimiteri nonostante gli sforzi finanziari che l’Amministrazione comunale deve sostenere per manutenzione e rinnovo – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci –. Solo per gli ultimi interventi condotti sulle strutture di Molina, Metato e Ghezzano sono stati spesi 420mila euro a cui si aggiungeranno i 120mila necessari per l’investimento al cimitero di Pontasserchio, mentre prosegue la fase di elaborazione del progetto di riqualificazione del cimitero di Ripafratta. Si tratta di cifre robuste, spesso condizionate dall’aumento dei prezzi dei materiali come per molti altri investimenti che stiamo eseguendo, ma siamo determinati a proseguire nel lavoro che la Giunta sta portando avanti per migliorare le strutture pubbliche del nostro Comune”.

Last modified: Luglio 7, 2023