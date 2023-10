Ripristinata la stele “Partigiani”

Scritto da admin• 10:52 am• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Sabato 28 ottobre alle ore 12, la stele “Partigiani” tornerà al suo posto in via Vagelli, all’angolo con Corso Matteotti a Cascina.



Il pannello è stato appena restaurato dagli autori Alfredo Biagini, in arte ‘Bottega’, e Domenico Antonacci, che si sono offerti per il ripristino dell’opera ormai deteriorata dalle intemperie.

“Solidarietà, Sacrificio e Speranza è quello che ci vediamo noi”, dicono gli artisti. La Stele potrà quindi godere di nuova luce: l’opera è dedicata a tutti i Partigiani che hanno combattuto per la nostra patria, per la nostra libertà, per la democrazia. “Le tre figure impresse sul pannello – spiegano Biagini e Antonacci – vogliono incidere le coscienze di noi tutti su aspetti quali lo sforzo e l’impegno dei partigiani, che hanno portato sulle loro spalle i valori per cui combattevano ed anche i compagni persi nella battaglia. Rappresentano un gesto di solidarietà umana, c’è il sacrificio ma c’è anche la speranza di una bandiera issata con forza e quel rosso ci ricorda il sangue versato dei partigiani e la forza dei valori di libertà e di speranza per cui hanno combattuto”.

Alla scopertura della stele saranno presenti, oltre agli artisti, anche il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora alla cultura Bice Del Giudice e alcuni rappresentanti dell’Anpi.

