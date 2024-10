Rinnovata la convenzione tra Università di Pisa e ALAP

Scritto da admin• 3:24 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Sottoscritta al mattino di mercoledì 23 ottobre 2024 presso il Rettorato, la nuova Convenzione fra l’Università di Pisa e l’ALAP – Associazione Laureati dell’Ateneo Pisano, le cui firme sono state rispettivamente apposte dal Magnifico Rettore Prof. Riccardo Zucchi e dal Presidente Paolo Ghezzi.

di Giovanni Manenti

Un’iniziativa che intende stabilire un legame duraturo con l’Università e la città di Pisa e rilanciare il senso di comunità anche dopo la fine degli studi, attraverso una collaborazione su più fronti a partire dall’organizzazione de “Il Campano d’Oro”, un premio conferito a laureati e laureate pisani che hanno raggiunto posizioni di alto prestigio nelle istituzioni, nel campo scientifico, e della cultura, oltre ad istituire un tavolo di lavoro per ridefinire e rilanciare le “Nozze d’oro e d’argento con la laurea”, una cerimonia di Ateneo in cui ex studentesse e studenti festeggiano il loro venticinquesimo e il cinquantesimo anniversario della laurea.

lUn accordo frutto del lavoro coordinato dal Prof.Marco Macchia, Delegato per i rapporti con il territorio, con i Prof. Giuseppe D’Onza, Delegato al bilancio, Giuseppe Campanelli, Prorettore per gli affari giuridici, e Francesco Leccese, Prorettore per l’edilizia e il patrimonio immobiliare, mentre per l’ALAP hanno collaborato Lorenzo Gremigni, Francesca Fiorentini, Francesca Pala, Francesco Porcelli e tutto il consiglio, evidenziando che i vari ambiti di mutuo impegno comprendono altresì il progetto Alumni in un’ottica di collaborazioni di area vasta, la rivista Alap “Il Rintocco del Campano”, alcune iniziative istituzionali di Ateneo e del CUS come la celebrazione dell’anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara e la regata Pisa-Pavia, oltre eventi formativi-informativi per i laureandi e matricole.

In relazione agli scopi ed obiettivi che la Convenzione si prefigge. il Rettore Riccardo Zucchi ha commentato: “Si tratta del rinnovo di un atto già presente, in base al quale ricerchiamo un salto di qualità o comunque un’evoluzione della collaborazione in corso, considerando che tutti i grandi Atenei italiani hanno un’Associazione che non solo li tiene in contatto con i propri alunni (come vengono chiamati gli ex laureati), ma rappresenta anche un modo per trasmettere i valori universitari nella Società, organizzare iniziative ed alimentare uno spirito di corpo“.

“Nel nostro caso“, conclude il Rettore, “l’ALAP costituisce un’Associazione meritoria che dura da anni ed organizza eventi di rilievo anche mediatico quali “Il Campano d’Oro” e la pubblicazione della rivista “Il Rintocco del Campano”, ragion per cui vorremmo da un lato dare rilievo e pubblicità alla citata Associazione anche al fine di incrementare il numero degli iscritti che non tiene il passo con quello dei laureati – ancorché le Manifestazioni siano molto partecipate – e dall’altro ideare e sviluppare forme nuove di iniziative meritorie, come quella che la nostra Università era fra le pochissime a praticare, ovvero la Cerimonia delle Nozze d’Oro e d’Argento con la Laurea, sospesa durante il periodo di emergenza sanitaria, e che rappresenta un’occasione di aggregazione e di ricordo“.

Da parte sua, il Presidente di ALAP Paolo Ghezzi aggiunge: “La sottoscrizione dell’odierna Convenzione non è altro che il consolidamento di un rapporto decennale, rappresentato da collaborazioni strette che hanno dato vita ad iniziative di grande spessori e qualità rivolte ai giovani che ancora devono completare gli studi ed, al tempo stesso, anche a coloro che gli studi li hanno conclusi da tempo e possono pertanto restituire qualcosa alle nuove generazioni nonché alla città di Pisa dove si sono formati. Avremo quindi questo nuovo compito“, conclude Paolo Ghezzi, “di ridare vita alla Cerimonia delle Nozze d’Oro e d’Argento dal conseguimento della Laurea, evento che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha interrotto in maniera repentina e che viceversa oggi, grazie alle nuove metodologie legate anche alle tecnologie innovative, potrà coinvolgere molti più studenti di quanto sia stato possibile in passato, considerando altresì che il numero dei laureati è cresciuto in termini esponenziali, un’iniziativa che peraltro ha sempre caratterizzato l’attività congiunta e che si andava ad affiancare al Premio de “Il Campano d’Oro”, evento di elevato spessore culturale laddove si tenga conto che è stato assegnato nel corso del tempo a personaggi di spicco“.

