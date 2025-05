Rimozione dei panconcelli: lavori notturni lungo i lungarni dal 6 al 15 maggio

Written by admin• 4:11 pm• Attualità, Pisa

PISA- A partire da questa sera, martedì 6 maggio, inizieranno in orario notturno le operazioni di smontaggio dei panconcelli installati dall’Esercito lungo le spallette dei lungarni cittadini in occasione della piena dell’Arno dello scorso 14 marzo. Il Genio Civile della Regione Toscana ha disposto la rimozione dei dispositivi di protezione, compresi i sacchi di sabbia, a conclusione della stagione a rischio per le esondazioni del fiume.

Per limitare i disagi al traffico cittadino, le operazioni si svolgeranno tra il 6 e il 15 maggio, nella fascia oraria 21.00 – 6.00 del mattino successivo, secondo il seguente calendario:

Programma degli interventi

6 e 7 maggio

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Discesa Soarta Lungarno Simonelli (da ponte della Cittadella a ponte Solferino) Lungarno Pacinotti (da ponte Solferino a ponte di Mezzo)

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Discesa Soarta 7 e 8 maggio

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno Completamento Lungarno Pacinotti Lungarno Mediceo (da ponte di Mezzo a ponte della Fortezza)

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno 8 e 9 maggio

Magazzino: Discesa Soarta, Lungarno Guadalongo Completamento Lungarno Mediceo Lungarno Galilei (da ponte della Fortezza a ponte di Mezzo)

Magazzino: Discesa Soarta, Lungarno Guadalongo 12 e 13 maggio

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno Lungarno Gambacorti (da ponte di Mezzo a ponte Solferino)

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno 14 e 15 maggio

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno Lungarno Sonnino (da ponte Solferino a ponte della Cittadella)

Magazzino: piazza San Paolo a Ripa d’Arno

Modifiche alla viabilità (21.00 – 6.00)

Lungarno Simonelli : divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata (12 e 14 maggio)

: divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata (12 e 14 maggio) Lungarno Pacinotti : soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (6–8 maggio)

: soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (6–8 maggio) Lungarno Mediceo : soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (7–9 maggio)

: soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (7–9 maggio) Lungarno Galilei : soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (8–9 maggio)

: soppressione della corsia riservata ai bus e restringimento di carreggiata (8–9 maggio) Lungarno Gambacorti : restringimento di carreggiata (12–13 maggio)

: restringimento di carreggiata (12–13 maggio) Lungarno Sonnino : divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata (12 e 14 maggio)

: divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata (12 e 14 maggio) Discesa Soarta : chiusura temporanea al transito veicolare durante le operazioni di scarico (6–9 maggio)

: chiusura temporanea al transito veicolare durante le operazioni di scarico (6–9 maggio) Piazza San Paolo a Ripa d’Arno (zona Polizia Idraulica) : divieto di sosta con rimozione coatta (6–8 e 12–15 maggio)

: divieto di sosta con rimozione coatta (6–8 e 12–15 maggio) Lungarno Guadalongo civ. 2 (magazzino Polizia Idraulica): divieto di sosta con rimozione coatta (8–9 maggio)

Last modified: Maggio 6, 2025