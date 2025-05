Pisa avvia la DMO: nasce la strategia condivisa per il turismo cittadino

Written by admin• 4:07 pm• Attualità, Pisa

PISA- Per la prima volta Pisa si dota di una visione strategica condivisa per la gestione del turismo. È stato infatti sottoscritto questa mattina il Protocollo d’intesa per la costituzione della Destination Management Organization (DMO), siglato dal Comune insieme alle principali istituzioni cittadine, enti culturali, università, imprese, associazioni di categoria e operatori economici del territorio.

«Ringrazio tutti i soggetti coinvolti – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – che, insieme al Comune, possono contribuire alla costruzione di una governance turistica efficace e coordinata. Lavorare in sinergia, con una programmazione strategica, è il modo migliore per valorizzare appieno le potenzialità della nostra città. Il turismo non può essere affidato all’improvvisazione o a iniziative scollegate. Con questo protocollo si crea una regia comune per migliorare l’offerta e affrontare con maggiore forza le sfide di un mercato turistico sempre più competitivo e globale».

Il 2024 ha segnato numeri record per Pisa: +7,6% di presenze (2.189.112) e +9,9% di arrivi (984.572) rispetto all’anno precedente. Di questi, il 58,8% delle presenze e il 68,1% degli arrivi sono stati registrati da turisti stranieri.

«Il turismo è un motore fondamentale per lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio – ha aggiunto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini –. Il protocollo che abbiamo firmato rappresenta un’opportunità concreta di cambiamento: una strategia unitaria, chiara e integrata rafforzerà la competitività di Pisa come destinazione, promuovendo nuove modalità di fruizione del territorio attraverso il rinnovamento e la diversificazione dell’offerta».

Alla firma del Protocollo, promossa dal Comune di Pisa, hanno aderito: Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, CNA Pisa, Confcommercio, Confesercenti, Ente Parco San Rossore, Federalberghi Pisa, Fondazione Palazzo Blu, Musei Nazionali, Porto Turistico Marina Resort, Scuola Normale Superiore, Scuola Sant’Anna, Sistema Museale d’Ateneo, Toscana Aeroporti, Unione Industriale Pisana, Università di Pisa.

La Destination Management Organization si configura come un tavolo permanente di confronto e pianificazione strategica, presieduto dall’assessore al turismo e supportato da una struttura tecnica che coordinerà le attività e vigilerà sull’attuazione del piano operativo. L’obiettivo è creare un sistema integrato capace di valorizzare il patrimonio storico-culturale, promuovere l’innovazione e offrire un’accoglienza di qualità.

Nel corso della mattinata si è svolto anche il primo incontro ufficiale del tavolo della DMO per definire gli obiettivi del piano operativo 2025–2026. Tra i temi affrontati: l’integrazione degli itinerari turistici, la creazione di una carta museale integrata, il coordinamento della comunicazione della destinazione e il miglioramento della promozione turistica.

