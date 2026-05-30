Rifiuti e valige abbandonate al confine fra i comuni di Pisa e San Giuliano Terme: via Martraverso bonificata interamente. Nei prossimi giorni verrà conclusa anche Via Toscanini

Written by Redazione• 11:04 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME– “Via Martraverso, la strada al confine con il Comune di Pisa che corre parallela al fiume Morto, è stata bonificata nella giornata di venerdì 29 maggio ed entro la prossima settimana Geofor completerà l’intervento anche in via Toscanini, traversa di quest’ultima, dove comunque il grosso del lavoro, anche lì, è stato effettuato nel pomeriggio di venerdì”.

Così l’assessore comunale all’ambiente Filippo Pancrazzi sui rifiuti abbandonati nella zona di San Jacopo proprio al confine con il capoluogo, nelle vicinanze del parcheggio di via Pietrasantina. Sono due, infatti, le strade della zona interessate dall’abbondono illecito dei rifiuti, in una delle quali – via Toscanini, ancora più defilata e periferica rispetto all’altra– “sono state ritrovate anche numerose valige, zaini e indumenti verosimilmente provento di furti” aggiunge Pancrazzi.

Al riguardo sono in corso anche gli accertamenti della Polizia Locale, di San Giuliano Terme anche mediante la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, per risalire all’identità dei malfattori.

Nella foto sopra l’area di via Martraverso bonificata nella giornata di venerdì

Last modified: Maggio 30, 2026