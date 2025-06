Rifiuti e transizione ecologica: la segreteria provinciale del PD in visita a Belvedere e Revet

Written by admin• 3:33 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Democratico della provincia di Pisa sulla campagna “TOSCANA 2030 – La provincia al centro.”

Dopo la visita a Cuoio Depur dello scorso 16 maggio, il segretario provinciale Oreste Sabatino, insieme ad alcuni membri della segreteria, ha proseguito il ciclo di incontri con le realtà industriali del territorio visitando due importanti aziende del settore ambientale: Belvedere a Peccioli e Revet a Pontedera.

A Peccioli, accompagnati dal sindaco Renzo Macelloni e dal presidente di Albe Simone Boschi, abbiamo visitato il sito di smaltimento e trattamento rifiuti di Belvedere e l’impianto di digestione anaerobica di Albe. Qui, la frazione organica dei rifiuti (FORSU) viene trasformata in biometano e compost, contribuendo in modo concreto all’economia circolare. Questo biodigestore consentirà al nostro territorio di chiudere il ciclo dei rifiuti organici, garantendo l’autosufficienza nella loro gestione. Da Peccioli ci siamo poi spostati a Pontedera per visitare Revet, azienda leader nella gestione integrata dei rifiuti, che serve oltre 200 Comuni e più dell’80% dei cittadini toscani. Insieme all’amministratrice delegata Alessia Scappini, abbiamo visitato l’impianto dove plastica, alluminio, vetro e tetrapak vengono selezionati e preparati per il riciclo. Revet rappresenta oggi una eccellenza nazionale nel settore del recupero e riuso dei materiali. All’incontro hanno partecipato anche l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni e il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, che ringraziamo per la presenza e il contributo. Queste visite ci confermano, una volta di più, quanto sia fondamentale affrontare il tema dei rifiuti con una visione industriale e strategica, capace di trasformare gli scarti in risorse preziose per cittadini, famiglie e imprese“, conclude il comunicato.

Last modified: Giugno 18, 2025