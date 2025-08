Richiesta urgente di intervento strutturale su Via delle Casette ad Asciano Pisano

Written by admin• 9:23 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

ASCIANO PISANO – Elisabetta Mazzarri In qualità di Consigliera comunale civica della Lista Boggi Sindaco, da oltre un anno attivamente impegnata nel monitoraggio e nella segnalazione delle criticità idrauliche e ambientali del territorio comunale, porta nuovamente all’attenzione la situazione grave e non più sostenibile di Via delle Casette, nella frazione di Asciano.

“Il tratto stradale in questione risulta essere di natura comunale fino alla Cavetta e di natura privata ad uso pubblico per la parte successiva afferma Mazzarri Tale configurazione, confermata da atti tecnici e giuridici, implica in entrambi i casi la responsabilità operativa e manutentiva dell’ente pubblico, trattandosi di una via di uso collettivo e di accesso a diverse abitazioni. In tale quadro, si ricorda che la società La 4 Srl, proprietaria dell’immobile adiacente (ex Centro Studi), aveva raggiunto un accordo informale con l’Amministrazione, impegnandosi a eseguire a proprie spese una serie di lavori urgenti, come la pulizia delle fosse laterali e un primo intervento di stabilizzazione del fondo stradale. Tali lavori sono stati effettivamente realizzati dalla società, nella prospettiva di un successivo intervento strutturale comunale, che però non è mai stato eseguito”.

“A conferma della gravità dello stato attuale della strada, sono stati redatti alcuni verbali da parte della Polizia Municipale, che documentano le condizioni critiche e le conseguenze sulla percorribilità. L’assenza di una regimazione idraulica stabile e l’utilizzo di materiale inerte non idoneo stanno generando un degrado costante, con la formazione di profondi canali longitudinali che rendono il tratto impraticabile in molti punti. Le forti piogge del 2 agosto hanno nuovamente confermato la drammaticità della situazione, evidenziando l’insufficienza degli interventi tampone. Il materiale sciolto (fango, ghiaia e

detriti), trascinato dalla pendenza della strada, si riversa a valle nel centro abitato di Via di Valle, aggravando in modo diretto e immediato il rischio idrogeologico per persone e abitazioni – continua Mazzarri.

“Alla luce di quanto esposto, si richiede con urgenza la messa in sicurezza definitiva del fondo stradale, mediante asfaltatura con materiali resistenti e compatibili con il contesto naturalistico del Monte Castellare; La riprogettazione e realizzazione di un sistema di drenaggio stabile, che consenta il corretto deflusso delle acque piovane nel reticolo idrico esistente; Il rispetto degli impegni già presi con la cittadinanza e con la società privata che ha anticipato spese per interventi di interesse pubblico. In questo contesto, è doveroso richiamare la responsabilità giuridica dei Sindaci in materia di

messa in sicurezza del territorio: La responsabilità dei Sindaci in caso di esondazioni è ampia e complessa. Può includere sia la responsabilità civile, per i danni causati ai cittadini, sia la responsabilità penale, per le omissioni o negligenze che abbiano arrecato danno alla collettività. È fondamentale che i Sindaci adottino tutte le misure necessarie per prevenire e gestire i rischi idrogeologici, al fine di tutelare la sicurezza dei propri cittadini”.

“Ricordo – continua Mazzarri – che prima delle festività natalizie, il Sindaco aveva incontrato una delegazione di residenti, annunciando un intervento tampone in attesa del reperimento di risorse per un’opera strutturale. Da allora, nulla è stato fatto, e i rischi sono aumentati. Ribadisco la mia piena disponibilità a partecipare a un incontro pubblico con i cittadini e l’Amministrazione, al fine di costruire una soluzione condivisa. Tuttavia, è imprescindibile che qualsiasi nuovo impegno sia accompagnato da un cronoprogramma preciso, realistico e vincolante, con tempi definiti e modalità di verifica. Resto a disposizione per un confronto istituzionale costruttivo e sollecito un riscontro urgente, nella convinzione che la tutela della sicurezza delle persone, dell’ambiente e della viabilità debba rappresentare una priorità politica e amministrativa assoluta”, conclude Mazzarri.

