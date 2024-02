Riccardo Zucchi: “Preoccupazione e sgomento per gli scontri tra studenti e Polizia”

Scritto da admin• 3:56 pm• Pisa, Attualità, Tutti

Le parole del Magnifico Rettore dell’Università di Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Rettore dell’Ateneo Pisano, professor Riccardo Zucchi.

“L’Università di Pisa esprime profonda preoccupazione e sgomento per gli scontri avvenuti stamattina nel centro della città, che sembrano aver causato il ferimento di studenti universitari e delle scuole superiori. In attesa di chiarimenti sulle circostanze e sul comportamento delle forze dell’ordine, auspichiamo che tutte le autorità competenti intervengano per garantire una dialettica democratica corretta e pacifica, preservando la sicurezza della popolazione e della comunità studentesca. Prosegue la nota, ribadiamo il nostro impegno per un dialogo aperto e pacifico tra tutte le posizioni e condanniamo fermamente la violenza in tutte le sue forme. Riguardo alla tragica situazione in Israele e Palestina, siamo sgomenti per l’attacco terroristico dello scorso ottobre e per la strage in corso nella striscia di Gaza. Uniamo la nostra voce a quella di chiunque chieda un immediato cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Informiamo che abbiamo già programmato una riunione straordinaria del Senato Accademico per il 14 marzo, aperta alla partecipazione esterna, durante la quale saranno presentate, discusse e votate mozioni, anche elaborate da gruppi studenteschi, su questa e altre questioni di grande rilevanza sociale“, conclude il comunicato stampa.

