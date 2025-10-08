“Regioni d’Europa” torna nel cuore di Pisa: il miglior cibo internazionale e artigianato di qualità in Piazza Vittorio Emanuele II

Written by Antonio Tognoli• 2:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una piazza che si trasforma in un mercato internazionale, tra banchi colorati, profumi che arrivano da lontano e specialità tutte da assaggiare: l’iniziativa “Regioni d’Europa” torna a Pisa per una nuova edizione, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele II.

L’evento, ormai diventato un punto fermo nel calendario pisano, è organizzato da Apeca e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, e rappresenta un’occasione unica per vivere tre giorni all’insegna della cultura, del gusto e dell’artigianato europeo senza muoversi dalla città.

Per tre giorni, dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, il cuore di Pisa ospiterà oltre 40 espositori provenienti da tutta Europa, pronti a offrire prodotti tipici, artigianato e specialità culinarie da scoprire e degustare. Il percorso tra le bancarelle sarà un vero viaggio tra paella spagnola e dolci ungheresi, salumi francesi, birre artigianali tedesche, spezie provenienti dal Nord Europa e oggetti d’artigianato unico dei Paesi più diversi. Non mancheranno anche le eccellenze italiane: prodotti locali di qualità, idee regalo, tessuti, ceramiche e oggetti fatti a mano.

“Per il terzo anno consecutivo Regioni d’Europa arriva nel centro storico di Pisa” le parole del Presidente Nazionale Fiva Confcommercio Giacomo Errico “L’idea è semplice: portare in piazza il meglio dell’Europa, per un’esperienza che unisce gusto, curiosità e voglia di stare insieme, in un momento di incontro tra culture diverse, in cui ciascuno possa scoprire sapori e tradizioni che difficilmente arrivano fino a noi”.

“Siamo davvero soddisfatti che Pisa torni ad ospitare questa iniziativa”,afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli ““Un motivo di grande soddisfazione e orgoglio, che conferma la qualità dell’accoglienza del nostro territorio e la rilevanza del tessuto associativo che rappresentiamo. L’obiettivo era quello di rendere questo mercato un appuntamento annuale e possiamo dire di esserci riusciti”.

“Ringraziamo gli organizzatori per aver voluto fortemente il ritorno di questa importante manifestazione a Pisa” afferma il Presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo “Regioni d’Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Ci sono tutte le premesse per vivere un bellissimo fine settimana all’insegna del gusto e dello shopping”.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti, ideale per famiglie, appassionati di viaggi e amanti delle esperienze autentiche

Last modified: Ottobre 8, 2025