Written by Giugno 2, 2026 5:08 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Maltempo in arrivo in Toscana, codice giallo per temporali forti

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PISA Peggioramento del tempo dalla serata di martedì 2 giugno, per l’arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 22 di martedì 2 giugno fino alle ore 12 di mercoledì 3 giugno su gran parte del territorio regionale.

Sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente intense, con cumulati più elevati sulle zone di nord-ovest. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica.

Previsto inoltre vento forte da sud-ovest sull’Alto Mugello, con raffiche fino a 60-80 chilometri orari. Il mare sarà molto mosso sul settore settentrionale della costa.

Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Giugno 2, 2026
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