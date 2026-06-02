Maltempo in arrivo in Toscana, codice giallo per temporali forti

PISA – Peggioramento del tempo dalla serata di martedì 2 giugno, per l’arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 22 di martedì 2 giugno fino alle ore 12 di mercoledì 3 giugno su gran parte del territorio regionale.
Sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente intense, con cumulati più elevati sulle zone di nord-ovest. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica.
Previsto inoltre vento forte da sud-ovest sull’Alto Mugello, con raffiche fino a 60-80 chilometri orari. Il mare sarà molto mosso sul settore settentrionale della costa.
Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.Last modified: Giugno 2, 2026