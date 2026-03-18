Referendum sulla giustizia. Le parole di Michele Conti

Written by Redazione• 8:45 am• Pisa, Politica

PISA – “Il prossimo fine settimana siamo chiamati a votare per il referendum sulla giustizia – afferma Michele Conti Sindaco di Pisa – Andare alle urne non è mai un gesto scontato: è un diritto, ma anche un dovere civico che ci permette di partecipare direttamente alle scelte che riguardano il futuro del nostro Paese. Personalmente voterò Sì, convintamente. Perché abbiamo bisogno di una giustizia più giusta, in cui l’arbitro e il giocatore non sono nella stessa squadra. Perché una giustizia lenta o inefficiente blocca lo sviluppo del Paese e può creare problemi ai cittadini. Una riforma che non è contro qualcuno, ma per migliorare il sistema, nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. Per queste ragioni io voterò Sì e invito tutti a fare altrettanto”.

Last modified: Marzo 18, 2026