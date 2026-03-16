Referendum, gli aspetti della riforma nell’evento organizzato dal Centro Culturale San Ranieri

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – L’associazione Centro Culturale San Ranieri organizza mercoledì 18 Marzo alle ore 21:15 presso il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi (Viale delle Piagge, 56124 Pisa) un evento in vista del Referendum Costituzionale.

L’incontro pubblico ha come titolo: “UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER UNA GIUSTIZIA PIU’ GIUSTA” I relatori saranno: Aldo Ciappi, Avvocato del Foro di Pisa e Giacomo Rocchi, Magistrato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

L’incontro vuole essere uno strumento per approfondire gli aspetti della riforma proposta e delle sue potenziali conseguenze, così da rendere l’occasione referendaria un momento di scelta responsabile e focalizzata sul merito della riforma stessa, paragonandoci col documento elaborato e proposto dalla Compagnia delle Opere reperibile al sito www.cdo.org.

Last modified: Marzo 16, 2026