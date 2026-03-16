Debutto nazionale per il nuovo spettacolo di Dario Marconcini

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Appuntamento al Teatro Vittoria di Cascine di Buti venerdì 20 e sabato 21 marzo

PISA – Debutta venerdì 20 marzo alle ore 21,15 (replica sabato 21, ore 21,15 e domenica 22 ore 17) presso il Teatro Vittoria a Cascine di Buti (Pi), il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Dario Marconcini.



Sulla via di Damasco comincia la grande avventura di Saulo, ebreo che “afferrato da Cristo” divenne Paolo e fondò il Cristianesimo. Una lettura da Paolo, rivoluzionario instancabile, ripropone l’infinita possibilità di forza che l’uomo ha dentro di sé quando è spinto a voler diffondere e affermare un’idea in cui crede fino al martirio. Un uomo solo, che viaggia di paese in paese diffondendo il verbo, da casa in casa, da comunità in comunità, superando ogni tipo di difficoltà, senza eserciti ma solo con alcune persone che lo ospitano e che poi saranno, a loro volta, diffusori del suo pensiero. Tutto questo, senza violenza, passo dopo passo mina e poi distruggerà il più grande impero solo con la forza della parola e della fede. Quale mistero nascondono le sue lettere se sono state capaci di cambiare il mondo?



“Lui, il visionario, capace di aprire tutte le porte, di abbattere tutti i muri, cancellare tutte le differenze tra ebrei e greci, circoncisi e non circoncisi, schiavi e liberi, uomini e donne, viveva la sua fede e rischiava la sua vita. Paolo che ricorreva al paradosso e si spingeva a fare l’elogio della follia per manifestare la potenza del suo Dio, parla più di qualunque altro alla sensibilità del nostro secolo”. Dario Marconcini

San Paolo. Un viaggio nelle sue lettere

Di e con Dario Marconcini

Aiuto regia e immagini a cura di Leonardo Greco

Musiche a cura di Dario Marconcini

Costumi Giovanna Daddi

Allestimento e light designer Riccardo Gargiulo

Tecnica e consolle Cesare Galli

Produzione Associazione Teatro di Buti ETS

Info e prenotazioni

Cell 329 106 3401

teatrodibuti@teatrodibuti.it

www.teatrodibuti.it

Last modified: Marzo 16, 2026