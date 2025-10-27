Raul Albiol operato alla mano sinistra

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra.
L’intervento, eseguito dall’equipe del Dott. Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan.
L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni.Last modified: Ottobre 27, 2025