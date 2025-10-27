“Mezzana Paese Mio”: tre giorni di festa, spettacoli e solidarietà nella frazione di San Giuliano Terme

Written by admin• 4:31 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – «Lo scorso anno abbiamo risposto all’invito – ma soprattutto alla grande voglia di tutta la comunità – di far rivivere un evento che per anni ha animato Mezzana. Residenti, attività commerciali, associazioni e amministrazione comunale si sono uniti per regalare tre giorni di festa a tutti. Dopo il successo dell’edizione 2024, era naturale proporre il bis». Così Laura Grassi, titolare de La Bottega del Goloso e organizzatrice della manifestazione, racconta il significato di “Mezzana Paese Mio”, che animerà la frazione da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre.

«Dopo la scorsa edizione – aggiunge Grassi – è stato spontaneo riproporre la festa, viste la grande partecipazione e la voglia di ritrovarsi nella sua collocazione tradizionale. Come sempre, l’evento unisce chi vive e lavora a Mezzana: commercianti, residenti, ma anche realtà fondamentali come la Scuola Elementare “G. Mameli” e la Misericordia del Lungomonte. Per l’organizzazione possiamo contare sul supporto di Confesercenti Pisa e Monte Pisano, che ringraziamo, e un grazie speciale va al Comune di San Giuliano Terme, al sindaco Matteo Cecchelli e all’assessora Angela Pisano, per incoraggiamento e sostegno».

Durante le tre giornate sono previsti spettacoli per bambini, momenti di teatro vernacolare, la caccia al tesoro e l’incontro con Atos Davini – noto interprete della serie “I delitti del BarLume” – protagonista della serata di giovedì. Gran finale sabato con la tradizionale “Abbuffata Mezzanese”, la cena comunitaria che chiuderà l’evento, ospitata in via Toniolo e nella tensostruttura allestita per l’occasione.

Come da tradizione, la festa ha anche una finalità solidale: «Ogni edizione è un’occasione per restituire qualcosa alla comunità – conclude Grassi –. Negli anni scorsi abbiamo contribuito alla realizzazione del parco giochi e quest’anno il ricavato sarà destinato all’acquisto di una nuova attrezzatura, per far crescere il parco insieme a chi lo vive ogni giorno».

«Siamo stati contagiati dall’entusiasmo di Laura e del gruppo di Mezzana – commenta Daniele Benvenuti, responsabile di Confesercenti Pisa e Monte Pisano –. Era impossibile non collaborare: questa festa promuove e valorizza una frazione viva, non solo commercialmente, ma anche socialmente e culturalmente».

Federico Mugnani, titolare dell’Agriturismo La Pisana, aggiunge: «Il clima a Mezzana tra imprese, cittadini, istituzioni e associazioni è speciale. “Mezzana Paese Mio” riporta al valore delle relazioni autentiche e dello stare insieme».

«“Mezzana Paese Mio” è uno degli eventi più attesi e partecipati a San Giuliano Terme – dichiarano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora Angela Pisano –. Una festa che valorizza il tessuto commerciale di prossimità e si conferma appuntamento tradizionale di fine ottobre, chiudendo idealmente il calendario del Settembre Sangiulianese con momenti di incontro per grandi e piccini. Come amministrazione sosteniamo con convinzione questi eventi, che mantengono vive le tradizioni e rafforzano il senso di appartenenza della comunità. Un grazie speciale a Laura Grassi, alle associazioni coinvolte e alla Scuola Primaria G. Mameli».

Programma principale della tre giorni:

Sabato 1° novembre: dalle 20 Abbuffata Mezzanese, cena popolare.

Giovedì 30 ottobre: tradizionale fiera con oltre 25 banchi in via Toniolo; ore 11 “Bimbi in festa”, spettacolo musicale della scuola G. Mameli; dalle 16:30 spettacolo per bambini con Magico Matteo; ore 21 ospite speciale Atos Davini.

Venerdì 31 ottobre: dalle 15 Caccia al Tesoro di Halloween (piazzale della scuola) a cura della Piscina La Fornace; ore 21 spettacolo in vernacolo Il Crocchio.

Last modified: Ottobre 27, 2025