Rassegna musicale alla Città del Teatro: un viaggio tra le leggende della musica

Written by admin• 12:28 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – La Città del Teatro di Cascina è pronta ad ospitare una rassegna musicale imperdibile che, da gennaio ad aprile 2025, offrirà al pubblico una serie di concerti dedicati ad alcune delle cover band più celebri del panorama musicale nazionale. Il programma spazia dal rock progressivo al pop internazionale, senza dimenticare i grandi miti della musica italiana, promettendo serate memorabili all’insegna della musica di qualità.

Organizzata in collaborazione con Stage 11 e Musicomania, la rassegna omaggerà le leggende che hanno segnato la storia musicale dagli anni ’70 ad oggi. Ogni concerto sarà un’esperienza unica, tra performance dal vivo, narrazioni e proiezioni che celebrano l’eredità artistica dei grandi protagonisti della scena mondiale.

Il calendario degli eventi:

24 gennaio 2025 | Genesis Legacy: The Golden Years

Un viaggio nel rock progressivo dei Genesis, con brani leggendari come Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway. Un’esperienza visiva e musicale che ha già fatto registrare il tutto esaurito in prevendita.

15 febbraio 2025 | De Andrè, La Storia

Un tributo al poeta e cantautore Fabrizio De Andrè, che racconta la sua vita e il suo mondo, tra le canzoni immortali che ne hanno segnato il percorso.

22 febbraio 2025 | Dire Straits Reload

Il sound intramontabile dei Dire Straits torna sul palco con i brani più celebri come Sultans of Swing e Brothers in Arms, in uno spettacolo che mescola energia e eleganza.

12 marzo 2025 | Pink Floyd History

Cinquant’anni di rock psichedelico rivivono attraverso un omaggio straordinario ai Pink Floyd, con una produzione che unisce musica, immagini e luci.

26 marzo 2025 | Bowie History

L’incredibile eredità di David Bowie prende vita in un tributo che intreccia musica, narrazione e spettacolari proiezioni, per celebrare il “Duca Bianco”.

5 aprile 2025 | Ciao Lucio

Il cuore e l’anima di Lucio Dalla rivivono in uno spettacolo che celebra le sue canzoni più amate, accompagnando il pubblico nell’universo poetico dell’artista.

11 aprile 2025 | ABBA Dreams

Un omaggio scintillante agli ABBA, con una serata ricca di coreografie, costumi e i successi più amati della band svedese.

Questa rassegna è un’opportunità imperdibile per rivivere la magia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, unendo emozioni e ricordi in un viaggio musicale che non mancherà di incantare il pubblico.

I biglietti sono disponibili online, nel circuito Ticketone e presso la biglietteria del teatro.

Per informazioni: 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Gennaio 14, 2025