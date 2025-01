A Pisa arrivano i Gormiti con un progetto gratuito per educare i giovani alla sostenibilità

Written by admin• 12:32 pm• Attualità, Pisa

PISA – Un’iniziativa ludico formativa gratuita per le scuole italiane. Le Grotte di Frasassi di Genga (An), tra i percorsi sotterranei più spettacolari del mondo, lanciano il nuovo progetto dedicato alle scuole italiane per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi Gormiti.

“Gormiti – The New Era Game” questo il nome dell’iniziativa delle Grotte di Frasassi che

vede protagonisti i personaggi della nuova serie televisiva live action “Gormiti – The New

Era”, firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai

Play, girata nella spettacolare scenografia naturale del sito, tra le volute di alabastro e le

gigantesche stalattiti e stalagmiti.





Un innovativo progetto di gamification ad alto contenuto valoriale per l’educazione

ambientale, completamente gratuito per le scuole, che trasforma in un gioco

l’apprendimento dei valori della salvaguardia della natura, attraverso lo studio di uno

dei siti turistici più tutelati e conservati del mondo: le Grotte di Frasassi, Capitale del

turismo scolastico di qualità, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione della

sostenibilità ambientale.



Gli amatissimi protagonisti della serie: Glen il Scion della Terra, Carter il Scion dell’Acqua,

Skye il Scion dell’Aria e Zane il Scion del Fuoco, promuoveranno i valori fondamentali

della sostenibilità ambientale attraverso l’esplorazione del fantastico ecosistema naturale

millenario delle Grotte.

Con quiz, attività pratiche ed interattive, sia in classe che on line, gli studenti

scopriranno come piccole azioni quotidiane contribuiscono a proteggere il pianeta.

Temi come il riciclo, il risparmio idrico, l’inquinamento atmosferico e l’economia

circolare saranno affrontati in modo divertente per stimolare curiosità e interesse.

Il progetto, coordinato dai formatori esperti di Peaktime, è rivolto alle scuole primarie e

secondarie di I grado e prevede per le classi che acquisiscono i migliori punteggi una

gara finale nazionale a Frasassi, con importanti premi per gli Istituti.



Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in

collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli

Imballaggi, Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, il progetto, offerto dalle

Grotte di Frasassi alle scuole, è un’opportunità per educare e per far diventare gli studenti

potenziali “eroi della Terra”, consapevoli del proprio ruolo di custodi nella protezione

dell’ambiente.

Le Grotte di Frasassi, hub internazionale di ricerca geologica, uniche per la loro

spettacolarità, con un percorso turistico di un chilometro e mezzo, accessibile a tutti, sono

uno degli itinerari più visitati dalle scuole di ogni ordine e grado grazie ad un’importante

offerta didattica affiancata a laboratori sul campo e immersioni virtuali di ultima

generazione. Un ecosistema completo nel ventre della terra in cui la vita continua

indisturbata da sempre, dove è possibile viaggiare lungo i milioni di anni del passato e

scoprire la storia dell’evoluzione della vita sul pianeta.

Le scuole possono prenotare gratuitamente gli appuntamenti formativi di “Gormiti –

The New Era Game” attraverso il sito www.frasassi.com/gormitigame

Last modified: Gennaio 14, 2025