“La Traviata – Il martirio di un fiore”: Verdi in chiave contemporanea al Teatro Nuovo di Pisa

Written by Redazione• 4:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 26 aprile, alle 18:30, al Teatro Nuovo di Pisa, andrà in scena un fuori stagione d’eccellenza: “La Traviata – il martirio di un fiore“.

Una Traviata intensa e simbolica proposta da FuoriOpera, che rilegge il capolavoro di Giuseppe Verdi attraverso l’immagine del fiore: fragile, effimero, destinato a essere reciso. Al centro, una Violetta Valéry che diventa emblema di una bellezza esposta e consumata dalla società. Con la regia di Massimo Marani e la direzione musicale di Andrea Gottfried, lo spettacolo costruisce un percorso visivo e narrativo in cui ogni atto è un giardino in trasformazione, dalla primavera illusoria iniziale fino alla “serra morente” del finale.

FuoriOpera, compagnia milanese fondata nel 2016 da Andrea Gottfried, si distingue per un approccio innovativo all’opera lirica: produzioni agili, linguaggio contemporaneo e grande attenzione alla qualità musicale e teatrale. Il progetto mira ad avvicinare nuovi pubblici senza rinunciare alla profondità artistica, trasformando ogni spazio – dal teatro tradizionale agli ambienti urbani – in un luogo di esperienza culturale. Con “La Traviata – Il martirio di un fiore”, FuoriOpera rinnova il proprio impegno nel rendere l’opera accessibile, viva e profondamente attuale, offrendo al pubblico un’esperienza intensa, evocativa e coinvolgente.

La Traviata – il martirio di un fiore | 26.04.2026 | 18:30 | Teatro Nuovo di Pisa, piazza della stazione 16, Pisa

Biglietto intero 15€ | ridotto studenti 10€

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del teatro giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e da un’ora prima dello spettacolo, oppure online su Ciaotickets.com

Info: Tel. +39 3923233535

E-mail: teatronuovopisa@gmail.com

Last modified: Aprile 22, 2026