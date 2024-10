Rafforzato il gemellaggio tra Pontedera e Serrara Fontana: nuovi progetti culturali e collaborazioni

Scritto da admin• 1:45 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA – Il gemellaggio siglato 26 anni fa, nel 1998, tra Pontedera e Serrara Fontana si rafforza ulteriormente, con un focus su scuola e cultura e un’apertura verso altri comuni dell’isola d’Ischia. Una delegazione ischitana sarà ospite a Pontedera durante le festività natalizie.

“Nel mese di dicembre, una delegazione di Serrara Fontana, insieme ad amministratori di altri comuni, visiterà la nostra città – annuncia il sindaco Matteo Franconi – per progettare e condividere buone pratiche nel campo dell’istruzione e della cultura.“

Recentemente, Franconi ha completato una missione istituzionale sull’isola, confermando i legami di amicizia e collaborazione basati sul gemellaggio, che abbraccia scambi culturali, turistici, economici e sportivi. L’occasione della visita è stata la celebrazione del patrono San Michele Arcangelo, che ha visto una serie di eventi culminati con la processione in mare e i fuochi pirotecnici.

Franconi ha incontrato la sindaca di Serrara Fontana, Irene Iacono, e altri rappresentanti locali, riscontrando un clima favorevole alla collaborazione. L’incontro ha posto le basi per nuovi progetti, con un focus sulla cultura, in particolare sulla musica, coinvolgendo anche altre municipalità in progetti di respiro europeo.

Durante la visita, Franconi ha fatto tappa anche a Napoli, incontrando l’assessora al turismo Teresa Armato. Il dialogo, avviato nei mesi scorsi, mira a creare sinergie tra le eccellenze culturali dei due territori, promuovendo progetti comuni.

Un esempio di questa collaborazione è nato a luglio, quando Emanuele, un giovane aspirante musicista di Napoli, è stato ospite della “Dentro il suono summer school” a Pontedera, organizzata dall’Accademia Musicale diretta da Luigi Nannetti. Emanuele, legato all’associazione Sanitansamble che opera nei quartieri Forcella e Sanità, ha scelto Pontedera per perfezionarsi nel flauto.

Durante l’incontro, Pontedera ha donato a Napoli un modellino di Vespa e libri sulla storia e cultura del territorio, mentre il sindaco Franconi ha ricevuto lo stemma rosso e oro della città partenopea.

