Raccolta rifiuti a Pisa: l’assessore Gambini ribadisce il no al cambio di calendarizzazione

PISA – L’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Giulia Gambini, commenta lo sciopero dei lavoratori di Geofor proclamato per oggi mercoledì 30 ottobre, sottolineando la posizione del Comune riguardo al servizio di raccolta nei giorni festivi.

«Fino al 2023, il servizio di raccolta nei giorni 15 agosto, 1° novembre e 25 aprile è sempre stato attivo», afferma Gambini. «Quando Geofor ha proposto di rendere questi giorni festivi, il Comune si è opposto, considerando le specificità di Pisa, che deve affrontare un aumento del flusso turistico in queste date. Non effettuare la raccolta porta a due conseguenze inaccettabili: rifiuti lasciati per strada e complicazioni nei recuperi nei giorni successivi a sospensioni del servizio, come accade a Natale e Capodanno».

L’assessore ribadisce che il Comune non ha mai approvato il cambiamento della calendarizzazione del servizio, e che la raccolta deve continuare regolarmente nei giorni festivi per mantenere la città pulita e ordinata. «È una responsabilità condivisa tra Comune, azienda e sindacato. È significativo che lo sciopero sia stato indetto proprio prima del ponte per le festività di Ognissanti», conclude Gambini.

