Qui Sassuolo. Kristian Thorstvedt si è operato

Written by admin• 7:59 pm• Pisa SC

PISA – Allenamento mattutino per gli uomini di mister Fabio Grosso al Mapei Football Center. Il gruppo neroverde dopo una prima fase di riscaldamento e torello ha svolto esercitazioni specifiche per reparti, sviluppo manovra e situazioni su palla inattiva.

Nel frattempo in seguito al protrarsi della sintomatologia al calcagno del piede sinistro, dopo alcuni consulti specialistici e in accordo con il calciatore, si è convenuto di sottoporre Kristian Thorstvedt ad intervento chirurgico. Al contempo, al fine di prevenire ulteriori fastidi, il calciatore ha effettuato una pulizia del calcagno del piede destro. Le operazioni sono perfettamente riuscite e il calciatore, nei prossimi giorni, inizierà l’iter riabilitativo e ovviamente non ci sarà contro il Pisa.

Foto sito ufficiale Sassuolo Calcio

Last modified: Febbraio 27, 2025