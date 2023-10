Question Time di Fratelli d’Italia sui problemi del Lungomare a Marina di Pisa

Scritto da admin• 7:03 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Question Time da parte di Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia) nei confronti della Regione per i problemi del Lungomare di Marina di Pisa dopo il maltempo dei giorni scorsi.

“Visto che gli eventi meteo di questi giorni sul nostro Litorale hanno evidenziato, se ancora una volta ce ne fosse di bisogno, l’inadeguatezza delle opere di difesa delle così dette “spiagge di ghiaia “, almeno per il tratto di costa riguardante il Lungomare di Marina Pisa vicino alla Piazza Baleari , con uno sversamento di acqua salmastra che ha allagato più vie limitrofe causando ingenti danni a strade, marciapiedi, giardini, piazze e case private; ricordando che nel sopralluogo del lontano 30 gennaio 2021 Governatore Giani promise soluzioni concrete per risolvere il problema in modo definitivo, ma tutto si è tradotto in un Master Plan della Costa che ha lasciato sul campo cifre adatte solo ad una manutenzione ordinaria, ora fortunatamente in capo all’Amministrazione Comunale in modo da evitare almeno gli annosi ritardi nelle spianature; rammentando che lo scorso anno si è provveduto al completamento delle Celle 4 e 5 che di fatto non funzionano, ma che non sembra esistere un piano organico di azione, un progetto strutturato, non si sa chi lo debba redigere e nemmeno sembrano esserci i fondi per l’esecuzione del progetto, anche solo per la stesura dello stesso; ritenendo che questa situazione vada ad inficiare tutto il grande lavoro svolto e ancora in corso per la riqualificazione del Litorale da parte di questa Amministrazione,; ritenendo inoltre che si debba ripensare a tutto l’impianto di difesa della nostra costa il sottoscritto Consigliere Comunale Capogruppo Maurizio Nerini chiede al Sindaco, quali iniziative nei confronti della Regione si intendano mettere in atto per risolvere le criticità espresse dando seguito ai progetti di difesa del Litorale Pisano nella parte di Marina di Pisa, qualora esistessero.”

