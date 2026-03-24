Pubblicato il bando per il Bonus animali 2026: contributi fino a 300 euro

Written by Redazione• 6:12 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il Bonus animali d’affezione 2026, misura rivolta ai residenti per sostenere le spese legate alla cura di cani e gatti.

Per l’iniziativa sono stati stanziati 20mila euro. Il contributo, una tantum, è destinato ai cittadini con un ISEE fino a 15mila euro e prevede un importo di 150 euro per animale, fino a un massimo di 300 euro per due o più animali.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 30 aprile 2026, esclusivamente online attraverso la sezione dedicata sul sito del Comune di Pisa, dove sono disponibili anche il bando completo e la modulistica.

La misura si inserisce in un percorso avviato negli anni scorsi: dal 2019 al 2025 l’amministrazione comunale ha destinato complessivamente 145mila euro al sostegno dei proprietari di animali, con 720 beneficiari.

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Last modified: Marzo 24, 2026