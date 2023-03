Pubblicato bando per l’ammissione ai nidi di infanzia

Scritto da admin• 11:06 am• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Approvato il bando per l’ammissione ai nidi di infanzia comunali per l’anno educativo 2023/2024. La domanda di ammissione, che dovrà essere compilata esclusivamente on line tramite i link nell’apposita notizia sul sito del Comune di San Giuliano Terme (https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/bando-ammissione-nidi-comunali-20232f24/7996), dovrà pervenire entro il 20 aprile 2023 alle ore 23:59. Le domande presentate oltre tale termine non saranno ritenute valide.

Per poter accedere è necessario effettuare l’autenticazione mediante Spid (è possibile richiederlo consultando il sito del Sistema pubblico di identità digitale – Spid), Cns (tessera sanitaria abilitata e relativo Pin) o Cie (carta di identità elettronica e relativo pin).

Sarà possibile visitare i servizi educativi durante il periodo di apertura del bando nei seguenti nidi e giorni: nido Il Piccolo Principe (Orzignano) sabato 1 aprile dalle ore 10 alle 13; nido Mary Poppins (Ghezzano) sabato 1 aprile dalle ore 10 alle 13; nido Trilli (Molina di Quosa) giovedì 13 aprile dalle ore 17 alle 19. Eventuali modifiche al programma saranno reperibili sul sito comunale.

“La Giunta sta investendo nell’istruzione e nei servizi per la prima infanzia, per potenziare il patrimonio e la qualità degli ambienti, parallelamente all’incremento dell’offerta in età prescolare, oltre che i servizi a supporto delle famiglie – afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Al centro del programma di mandato c’è l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture scolastiche e dell’infanzia del nostro territorio, in modo che tutte le persone che giornalmente le popolano, insegnanti, operatori, studenti e studentesse, possano vivere nel comfort di ambienti sicuri, decorosi e funzionali”.

“Dedichiamo attenzione anche al supporto alle famiglie con bambini che frequentano i nidi”, afferma l’assessora alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli ricordando che “la scorsa settimana sono partiti gli sportelli di ascolto per i genitori con bambini nella fascia di età 0-3, un servizio gratuito aperto alle famiglie che prevede incontri con psicologi specializzati in età prescolare, età evolutiva e sui disturbi comportamentali o diagnosi di disturbi precoci e ringrazio gli uffici per il lavoro che portano avanti”. Il calendario degli incontri è reperibile sul sito del Comune.

Last modified: Marzo 25, 2023