Grande successo per la XVI edizione Premio Giovani Imprenditori

PISA –

PISA – Si è svolta venerdì 24 marzo, presso l’affascinante location degli Arsenali Repubblicani, la cerimonia di assegnazione del Premio Giovani Imprenditori, giunto alla sua XVI edizione ed organizzato dalla ConfCommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ed il patrocinio di , Provincia di Pisa e Comune di Pisa, nonché con il sostegno degli Sponsor Enegan Energy Partner, Assicurazioni Generali e Banca Popolare di Lajatico.

di Giovanni Manenti

Con la conduzione e moderazione da parte del Direttore di ConfCommercio Federico Pieragnoli, l’evento ha visto quale tema conduttore dell’edizione il “Confronto tra Generazioni”, sul quale sono stati chiamati ad intervenire il Presidente di ConfCommercio Stefano Maestri Accesi, il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Presidente Giovani Imprenditori della Toscana Francesco Ciampi e Patrizia Alma Pacini, Consigliere della Camera di Commercio di Pisa, oltre ad un apprezzato contributo da parte di Sua Eccellenza Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, ed a successive impressioni da parte del Prof. Giuseppe D’Onza dell’Università di Pisa e del Presidente del Rotary Club Cascina e Monti Pisani, Prof. Vincenzo Zanone.

E’ stata quindi la volta di dare il via alle premiazioni che hanno visto interessate 9 giovani eccellenze del territorio – ad una delle quali è stato assegnato lo speciale “Premio alla memoria Gianluca Soldani” recentemente scomparso e primo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – alla consegna delle quali si sono alternati, fra gli altri, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, i Consiglieri Regionali Diego Petrucci ed Elena Meini, gli Assessori del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e Massimo Dringoli, la Consigliera Provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, il Presidente dell’Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, il Comandante della 46.ma Brigata Aerea Col. Giuseppe Addesa ed il Vice Presidente di ConfCommercio Pisa Alessandro Trolese, oltre a Sindaci ed Assessori dei Comuni della Provincia di Pisa, nel mentre il ricordo dello sfortunato Gianluca Soldani è stato affidato ad Alessandro Orsucci ed Antonio Schena.

Ed, avendo proprio riferimento ai giovani, l’edizione di quest’anno si è arricchita con l’assegnazione del Premio di Laurea destinato ad uno studente laureatosi in Economia del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa, promosso dal Rotary Club di cascina e Monte Pisano e finanziato da ConfCommercio Provincia di Pisa, così che sono stati chiamati il Presidente del citato Rotary Club Vincenzo Zanone ed il Presidente di ConfCommercio Stefano Maestri Accesi a premiare la vincitrice Martina Macchi grazie alla tesi su “Sostenibilità ambientale ed Industria 4.0”, ricevendo peraltro due menzioni speciali anche Luca Cotrozzi per la tesi sul tema della managerialità nelle Società sportive e Francesca Peruzzi per la tesi sulla sostenibilità della cantieristica navale …

Sull’importanza ed il significato dell’iniziativa, il Sindaco Michele Conti così si è espresso: “si tratta di un Premio organizzato da ConfCommercio ma che fa capire quanto le Imprese in questa città siano importanti, così come quanto le Associazioni siano loro vicine ed altresì quante Startup nascano nella nostra città proprio perché a Pisa esiste la grande scienza del sapere attraverso l’Università, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna, che poi determina la creazione di tante piccole imprese che spesso poi diventano anche di dimensione internazionale a distanza di pochi anni. Durante la pandemia“, prosegue il Primo Cittadino, “le Imprese hanno sofferto tantissimo, in particolare quelle con a capo dei giovani che erano logicamente in maggiore difficoltà sotto il profilo economico finanziario trovandosi nei primi anni di attività, ma nonostante ciò sono riuscite a superare l’emergenza sanitaria, ragion per cui oggi la nostra città può contare su di un tessuto economico importante che è vivo e vitale. Non discuto il fatto“, conclude Conti, “che le Imprese e le loro Associazioni debbano spronare le Amministrazioni locali presenti sul territorio al fine di fare da traino e fornire nuove idee, dato che molto spesso la Pubblica Amministrazione si trova un passo indietro rispetto alle esigenze e le innovazioni delle Imprese territoriali, consapevoli però che tutti i sogni dei Giovani Imprenditori che si trasformano in realtà non fanno altro che arricchire la nostra Comunità“.

Il commento conclusivo sulla Manifestazione non può che toccare al Presidente di ConfCommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi, il quale sottolinea come: “vi sia una grande soddisfazione per la riuscita di un’edizione del Premio particolarmente importante in quanto è stata ricordata la figura di Gianluca Soldani, fondatore del Gruppo Giovani Imprenditori e prematuramente scomparso, una persona veramente straordinaria e visionaria, dato che quasi 20 anni fa aveva ideato questo Premio che ancora oggi vive attraverso il meritato riconoscimento ad alcune delle eccellenze giovanili del nostro territorio, a conclusione di un periodo che ci auguriamo di esserci lasciato alle spalle e nella convinzione che proprio i giovani debbano fare da guida ai meno giovani per dare nuova linfa alle attività commerciali e produttive“.

“Il confronto generazionale che è stato il tema conduttore della presente edizione“, prosegue il Presidente, “impone che sia necessario fare squadra, imparando l’uno dall’altro, in quanto i giovani dispongono di una velocità maggiore rispetto all’apprendimento ed al cambiamento, visto che troppi imprenditori di lunga data si sono abituati a lavorare nell’ambito della loro “comfort zone”, mentre abbiamo viceversa bisogno di migliorare e di cambiare, ragion per cui il modo per farlo è solo attraverso una forte formazione e quest’oggi la presenza anche dell’Università stava a significare proprio questo, ovvero non smettere mai di formarsi per avere successo nell’Impresa“.

“E non a caso“, conclude Maestri Accesi, “mi sento di ringraziare il Prof. Zanone, Presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano per aver proposto alla ConfCommercio di istituire il Premio di Laurea che la nostra Associazione ha finanziato con orgoglio e fiducia attraverso il meritato riconoscimento ad una delle migliori tesi di Laurea che sono state sviluppate in questo ultimo periodo, il che mi pone nella condizione di ribadire la fondamentale importanza che lega la catena competenza-formazione-impresa-successo che intendiamo portare avanti“.

Elenco delle aziende premiate e relativi rappresentanti:

Juri Zanobini del Ristorante “Antica Farmacia” di Palaia

Davide Anzalone, Margherita Ceccanti e Marco Zeo della piattaforma di Food Delivery Tadan di Pisa

Lorenzo Prestia della Pizzeria “Grano Vivo” di Pontedera –

Le sorelle Maria e Valeria Laganga della Bottega di Alimentari e ristoro “Nuova Fattoria” de La Rosa di Terricciola

Enzo Brini dell’Azienda produttrice del Gin made in Tuscany “Ginepraio” di Ponsacco

Alessandro Sbrana, Marco Caramuscio e Claudio Donnarumma della pokeria “Poké Flash” di Pisa e Pontedera

Jessica Ceccarelli di “Ethic Living”, abbigliamento eco sostenibile di San Miniato Basso

Francesca Moi del Ristorante “In Punta di Piedi” di Crespina

Premio Speciale alla memoria di Gianluca Soldani è stato conferito a Giacomo Colantuono, Fausto Bigongiali e Riccardo Carli del locale “Jeffer Cocktails & Friends” di Pisa.

Last modified: Marzo 25, 2023