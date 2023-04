Michele Conti presenta il programma elettorale insieme a tutto il centro-destra unito

Scritto da admin• 2:26 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Un programma elettorale congiunto delle sei forze – tre Liste civiche (Pisa al Centro, Sviluppo e Territorio per Pisa e Pisa punto zero) ed altrettanti Partiti (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) – che compongono la coalizione di Centrodestra è stato illustrato questa mattina alla cittadinanza presso il Bar Salza dal Sindaco uscente Michele Conti a sostegno della propria Candidatura, affiancato dai due Capolista delle altre Liste Civiche Paolo Pesciatini e Pierpaolo Magnani.

di Giovanni Manenti

L’attuale Primo Cittadino ha tenuto in primis a sottolineare come sia importante che il programma sia unitario per l’intera coalizione del Centrodestra, frutto del grande lavoro svolto assieme ai cittadini, commercianti, imprenditori, studenti e tutti coloro che abbiamo incontrato e che hanno voluto dare il loro contributo, oltre ai Partiti ed alle Liste Civiche, il che rappresenta la serietà con cui è intenzione amministrare la città e che si basa su 6 pilastri fondamentali, vale a dire “Pisa al centro”, “Pisa si cura”, “Pisa sostenibile”, “Pisa coltiva”, “Pisa digitale ed internazionale” e “Pisa 2050”, con quest’ultimo a guardare al futuro della città.

Particolare rilievo Michele Conti ha dato al primo punto, “Pisa al centro“, per il quale ha sottolineato come: “vi siano ben 42 progetti in corso con 67milioni di €uro di Finanziamenti rivenienti dal PNRR che vanno completati entro il 30 giugno 2026, oltre ad ulteriori Finanziamenti per un totale di oltre 150milioni di €uro per interventi di assoluta importanza a favore della riqualificazione del grande Quartiere di Pisanova, lasciato per 40 anni senza un piano urbanistico per scelte politiche errate del passato, oltre al Quartiere di Porta a Lucca avendo riguardo a via Rindi, via Piave e relativi piazzali, mentre in Gagno sta prendendo forma un investimento privato avente per oggetto il Centro Sportivo del Pisa Calcio. Ma oltre a questo“, prosegue Conti, “abbiamo voluto pensare anche al futuro attraverso le Comunità energetiche per le quali esiste un protocollo d’intesa già dall’ottobre 2022 unitamente alla Facoltà di Ingegneria, oltre ad una serie di interventi di riqualificazione delle Scuole, a dimostrazione dell’attenzione rivolta verso la città e che ne cambierà il volto nel corso della prossima consiliatura, unitamente a quanto di buono è stato fatto relativamente al decoro urbano ed alla sicurezza, versante quest’ultimo che ha visto incrementati i dispositivi di video sorveglianza sino a 180 entro fine anno, migliorata la specializzazione della Polizia Municipale, creata la Polizia Turistica ed il NOSU, che in questo periodo ha svolto un lavoro eccellente nel contrasto allo spaccio, senza dimenticare le opere di manutenzione ordinaria, quali asfaltature e realizzazioni di marciapiedi, mentre partiranno a breve i lastricati nel Centro Storico, ricordando altresì il miglioramento dell’idraulica nei Quartieri di Porta a Lucca e di San Marco-San Giusto che ha visto compiersi un lavoro epocale ed, infine, sotto il profilo della partecipazione, è stato attuato un regolamento che consentirà di nominare 4 Consigli di Partecipazione Territoriale, vale a dire Litorale, Pisa Nord, Pisa Sud e Centro“.

Sul secondo pilastro, relativo alla Sanità, il Sindaco ha puntualizzato come: “sia indubbio che il sistema sanitario cittadino è migliorato, ancorché manchi da parte della Regione un Sistema Territoriale, siamo riusciti ad ottenere di fare aprire una Casa della Salute cui a breve se ne affiancherà una seconda sul Litorale, ma il nostro impegno sta nel pretendere una maggiore attenzione su questo tema schiavo di scelte sbagliate del passato, in quanto è inconcepibile costituire un’Azienda ASL che va da Pontremoli a Riotorto, comprendendo quattro Province, 11 Ospedali e 15mila dipendenti, e sul quale la Regione deve intervenire, mentre per ciò che concerne l’assegnazione degli alloggi ERP possiamo vantare il fatto di aver consegnato una casa popolare a settimana, oltre ad aver svolto un’attività importante per ciò che concerne il Welfare, avendo creato un sistema di bonus che ha aiutato tanti nostri concittadini in difficoltà, tra cui mi preme evidenziare il “Bonus mamma” ed il “Bonus bebè”, ed è in corso la costituzione di una Fondazione, “Dopo di noi”, legata al tema della disabilità e destinata ad aiutare ed inserire nel mondo del lavoro i meno fortunati, in accordo con le famiglie e le Associazioni preposte”.

Per ciò che concerne il terzo punto, ovvero “Pisa sostenibile”, Michele Conti ha tenuto ad evidenziare come: “lo stesso abbia come obiettivo primario la realizzazione della tramvia urbana, che prevede tre linee a collegare Cisanello, il CNR e la sua Area universitaria e la terza Piazza del Duomo, senza dimenticare ciò che è stato fatto in questi 5 anni, basti pensare alla mobilità dolce, al bike sharing ed ai parcheggi per biciclette inseriti in ogni parte della città, con costi inferiori rispetto al passato. oltre all’incremento delle piste ciclabili con altre già finanziate e per le quali ne voglio ricordare una per tutte, ovvero quella che consentirà di collegare la città al Parco di San Rossore, così come il progetto di Pisa come “Smart City” vede già un primo Finanziamento di 400mila €uro nella Zona dello Stadio, per poi, sotto il profilo del verde pubblico, il nostro obiettivo è quello di raggiungere 25mila alberi nel 2028 per non dimenticare quanto fatto con la realizzazione del “Parco Europa” a Cisanello che ha consentito la riqualificazione di un’area in completo abbandono e la gestione dei rifiuti che ha visto Pisa raggiungere la quota del 65% sulla raccolta differenziata, impegnandoci nei prossimi anni a mettere in campo un sistema che vedrà pagare di più chi produce più rifiuti”.

“Anche per ciò che concerne lo Sport“, incalza il Primo Cittadino, “abbiamo lavorato in questi anni, riqualificando importanti spazi quali il Palazzetto dello Sport e la pista di atletica al Campo Scuola che era completamente inutilizzabile e dove, viceversa, oggi si allenano atleti che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi, mentre è in corso la realizzazione di una nuova Piscina nel Quartiere di Barbaricina e già finanziata per oltre 5milioni di €uro, visto che la precedente Piscina Comunale, risalente nel 1960, non era più in grado di svolgere il proprio ruolo in quanto obsoleta, a cui verrà altresì affiancata la realizzazione di una nuova Palestra nel Quartiere del CEP“.

Il tema della cultura, su cui verte il quarto pilastro, vede Michele Conti ribadire come: “si tratti di un aspetto su cui occorre lavorare, anche copiando dalla vicina Lucca che ha ottenuto risultato importanti, ragion per cui abbiamo intenzione di creare una Società ad hoc con persone ed energie nuove in sintonia con la nostra Università per far sì che il nostro Turismo e la nostra Cultura diventino un motore ed un volano economico, in quanto siamo convinti che la Cultura sia un grande valore aggiunto per la città da valorizzare al massimo e che rappresenta una delle principali sfide del prossimo futuro, come già abbiamo in parte fatto con la messa a disposizione per gli spettacoli di spazi quali Piazza dei Cavalieri, Giardino Scotto (trasformato in una grande Arena per i talk show) e la trasformazione a cinema del Parco delle Concette, cui fa seguito l’utilizzo del piano terra di Palazzo Gambacorti dove vi erano gli Uffici Anagrafe a spazio museale per le tradizioni storiche“.

Sul profilo della digitalizzazione il Sindaco uscente ritiene che: “debba essere prioritaria la valorizzazione dell’Internet Festival, visto che proprio a Pisa è nato il primo segnale Internet, oltre al Festival della Robotica, che faticosamente abbiamo rimesso in piedi e che quest’anno rappresenterà sicuramente un motivo di attrazione, dato che si tratta di un settore che vede nascere molte startup, oltre ad aver migliorato la rete Wifi e ricordando altresì come sia stato realizzato il “Piano di Gestione Unesco”, risolto in 6 mesi dalla nostra Giunta dopo che era rimasto fermo per ben 34 anni“.

La conclusione dei 6 punti cardine passa per la Pisa del futuro, in merito alla quale Conti sottolinea come: “vi siano una serie di progetti importanti, ma voglio altresì ricordare i piani di recupero approvati dalla nostra Amministrazione, quali quelli relativi al Cinema Ariston, abbandonato da 15 anni, al pari della Caserma Curtatone e Montanara, la proprietà Pampana, diroccata dal bombardamento del 1943, oltre alla Stella Maris a Pisanova, ovvero tutte iniziative che vanno verso una rigenerazione urbana della città, così come per quel che riguarda il “Progetto Chipperfield” relativo all’Area del Santa Chiara, che secondo noi è valido ma va rivisto, in quanto dal nostro punto di vista tale spazio dovrà essere adibito ad un Centro Congressuale, oltre a voler difendere il nostro Aeroporto, in merito al quale abbiamo espresso le nostre osservazioni al Piano ENAC, augurandoci che il Cantiere all’interno della struttura aeroportuale inaugurato in questi giorni parta per davvero e pretendere altresì che l’Autorità Portuale del Canale dei Navicelli possa rappresentare un ulteriore volano economico, vista la presenza di 15 importanti realtà che producono navi di grandi dimensioni per un mercato di nicchia internazionale“.

Ma dove Michele Conti non si è potuto trattenere dal calcare la mano rispetto alle precedenti amministrazioni è quando ha fatto riferimento all’avvenuto trasferimento degli Uffici Anagrafe alla Sesta Porta, ricordando come si trattasse di: “un fabbricato che al nostro insediamento nel 2018 era in parte inutilizzato e con 10milioni di €uro di debiti, mentre oggi è completamente utilizzato e con un debito ridotto a soli 500mila €uro, visto che quando si parla di “tesoretto” (ill riferimento è ai 20milioni di €uro lasciati dalla precedente Giunta, ndr …), si dovrebbe anche pensare ai citati 10 milioni. al Parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele che ha tenuto bloccata la città per 10 anni ed ha comportato una spesa di 3,5milioni di €uro per l’avvenuta transazione, oltre ad altre che abbiamo dovuto portare a compimento, senza dimenticare il People Mover, vale a dire tutte scelte non oculate del passato, permettendoci di rivendicare il fatto che in questi 5 anni abbiamo fatto scelte per la città e non imposte da altri, rivendicando la nostra autonomia nell’interesse dei cittadini”.

E giù applausi da parte dei presenti.

Last modified: Aprile 23, 2023