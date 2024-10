Protocollo d’intesa tra Cus Pisa e Confesercenti: sconti e vantaggi per i tesserati

Scritto da admin• 10:19 am• Pisa, Cultura, Sport

PISA – Una nuova collaborazione tra Cus Pisa e Confesercenti Pisa segna un importante passo nel mondo dello sport e del commercio. Questo è il significato del protocollo firmato dai presidenti Giuliano Pizzanelli e Fabrizio Di Sabatino, che formalizza un rapporto stretto tra le due associazioni.

L’accordo prevede sconti per i tesserati Cus nelle attività commerciali, oltre a vantaggi per i soci Confesercenti per l’utilizzo degli impianti sportivi di via Napoli.

“In un periodo di grande difficoltà per il commercio tradizionale – spiega Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa – abbiamo deciso di attivare ogni iniziativa possibile per attrarre clienti nei nostri negozi. La scelta di collaborare con una realtà sportiva come il Cus Pisa, un vero e proprio orgoglio del nostro ateneo e della città, è stata naturale. Con i suoi 3.500 tesserati e i brillanti risultati dei recenti campi estivi, che hanno coinvolto oltre 500 bambini, il Cus rappresenta un partner ideale per questo progetto”.

Il protocollo prevede che i soci, i tesserati e i dipendenti del Cus Pisa, inclusi i familiari, possano usufruire di sconti presso le attività aderenti, identificabili tramite apposita segnaletica. “Presso gli impianti del Cus Pisa saranno affisse locandine con un QR code che permetterà di visualizzare in tempo reale l’elenco dei negozi partecipanti”, aggiunge Di Sabatino. “Oltre a circa quaranta attività commerciali del centro storico, che coprono diverse categorie, anche gli ambulanti del mercato di via Paparelli hanno aderito all’iniziativa. Ringraziamo il presidente Anva, Mirco Sbrolli, per il suo supporto, considerando che gli impianti del Cus si trovano proprio di fronte all’area mercatale”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Confesercenti a sviluppare questa collaborazione”, conclude Giuliano Pizzanelli, presidente del Cus Pisa. “Ci siamo messi subito al lavoro per definire il protocollo, con l’obiettivo di offrire ai nostri tesserati e ai soci e dipendenti Confesercenti opportunità commerciali nel centro città, oltre a promuovere l’utilizzo dei nostri impianti”.

Last modified: Ottobre 31, 2024