Protezione civile, il Coc di Calci partecipa all’esercitazione regionale sul rischio alluvionale

Written by Redazione• 10:43 am• Calci, Attualità

CALCI – Nella giornata di giovedì 18 giugno 2026 il Centro operativo comunale di Calci ha partecipato, insieme ad altri 142 Comuni toscani, a un’esercitazione di Protezione civile promossa dalla Regione Toscana. L’attività si è conclusa con esito molto positivo.

Lo scenario simulato ha riguardato un’emergenza meteo legata a un evento alluvionale intenso, con la necessità di prestare assistenza alla popolazione e di procedere all’evacuazione di alcune famiglie.

Le attività sono state documentate attraverso immagini dai territori e, soprattutto, tramite le registrazioni sulla piattaforma regionale Souprt, che ha consentito di tracciare le funzioni attivate, la movimentazione delle risorse, gli interventi del volontariato e la gestione delle criticità.

Il Coc di Calci, attivato dalla sindaca Valentina Ricotta, si è riunito al Centro operativo di via del Paduletto. All’esercitazione hanno partecipato la sindaca, l’Ufficio di Protezione civile, la Giunta comunale e i componenti del Centro operativo comunale.

Il Comune di Calci, in qualità di capofila della gestione associata di Protezione civile del Monte Pisano, ha preso parte all’esercitazione anche in supporto del Comune di Buti.

“Esercitazioni come queste sono fondamentali – commenta la sindaca Valentina Ricotta – perché consentono alle amministrazioni di testare l’efficacia del Piano di Protezione civile e, allo stesso tempo, aiutano la macchina comunale, coinvolta a tutti i livelli, a farsi trovare pronta in caso di reale emergenza. Il mio ringraziamento va quindi alla Regione Toscana, per averci coinvolti in questa importante occasione formativa, e a tutto il personale comunale che ha partecipato, con successo, all’esercitazione”.

Last modified: Giugno 19, 2026