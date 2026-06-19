Pardossi, secondo weekend con il Torneo 24 Ore. Al Romito torna la marcia non competitiva

Written by Redazione• 10:43 am• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – Secondo fine settimana di appuntamenti sportivi a Pardossi con il Torneo 24 Ore. Dopo la competizione di calcio maschile a 7, disputata a inizio mese con la partecipazione di sedici squadre, da venerdì 19 giugno sarà la volta del calcio a 5 femminile.

Saranno 12 le squadre in gara, con la formula a ciclo continuo delle 24 ore. Le partite, organizzate dall’Asd Pardossi nell’impianto sportivo della frazione pontederese, prenderanno il via venerdì alle ore 21 e si concluderanno esattamente ventiquattro ore dopo, sabato alle ore 21, con la finale.

Il Torneo 24 Ore proseguirà poi nel weekend del 26 e 27 giugno con la terza tranche della manifestazione, dedicata al calcio a 5 maschile, che vedrà schierate 32 squadre.

Domenica 21 giugno, invece, appuntamento al Romito con la manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva, aperta a tutti, con percorsi a passo libero nella frazione.

Il ritrovo è previsto al Circolo Arci Il Romito, in via Ulisse Dini, con partenza alle ore 7.30. I partecipanti potranno scegliere tra tracciati di 3, 6, 12 e 18 chilometri.

La marcia rientra nel calendario delle manifestazioni interprovinciali di podismo e sarà valida come 14° Trofeo Sandro Cappelli e 11° Trofeo Moreno Turini.

Last modified: Giugno 19, 2026