Progetto Melanoma ANT in tre giornate in piena sinergia con il Comune negli studi della Misericordia

Scritto da admin• 7:00 pm• Pisa, Attualità

PISA – Quando Enti, Associazioni ed Istituzioni lavorano in sinergia, a goderne non possono che essere i cittadini, ed è ciò che è avvenuto attraverso il ciclo di di visite di prevenzione oncologica promosso dalla “Fondazione ANT Onlus“, il cui programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, del Dr.Pietro Augello, Delegato ANT Pisa, del Dr, Maurizio Sbrana in rappresentanza di Fondazione Pisa, di Sandra Capuzzi, Commissario Straordinario MIsericordia di Pisa e di Antonella Romanini, Presidente Associazione contro il Melanoma.

Nello specifico, difatti, si tratta di dare attuazione al “Progetto Melanoma ANT“, attraverso tre giornate – le prime due date, aperte a tutta la cittadinanza, saranno il 12 aprile e il 24 maggio, mentre la terza data, il 14 giugno sarà riservata a cittadini/e in condizione di fragilità economica e sociale – rivolte ai cittadini di Pisa e Provincia, che potranno accedere gratuitamente, a visite dermatologiche presso gli Studi Medici della Misericordia di Pisa, in Via Gentile da Fabriano 1, fruendo dell’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

Per accedere alle visite di aprile e di maggio occorrerà registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite, a partire dalle ore 10 del 5 aprile, fino ad esaurimento posti.

Per le visite di giugno, i pazienti verranno individuati per il tramite della Società della Salute attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pisa.

Come indicato in premessa, l’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, unitamente alla la preziosa collaborazione della Misericordia di Pisa e con il sostegno, che si ripete anche quest’anno, di Fondazione Pisa, oltre all’importante collaborazione dell’Associazione contro il Melanoma di Pisa, che opera da vent’anni nella prevenzione del melanoma sul territorio pisano.

Ovviamente soddisfatto il Delegato ANT di Psa, Dr. Pietro Augello, il quale ha sottolineato: “Siamo lieti di poter annunciare queste tre giornate di prevenzione che verranno realizzate sul territorio pisano presso gli Ambulatori della Misericordia di Pisa e grazie al sostegno che Fondazione Pisa ha garantito negli anni finanziando tali eventi, di cui quello in programma il prossimo 14 giugno a disposizione di persone con particolari fragilità socio-economiche, che saranno individuate dalla Casa della Salute tramite l’Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie, mentre le prime due giornate del 12 aprile e 24 maggio sono riservate all’intera cittadinanza, previa prenotazione sul sito della Fondazione ANT a partire dal 5 aprile. Riguardo alla scelta della patologia“, conclude il Dr, Augello, “ricordo che il “Progetto Melanoma” è seguito dalla nostra Associazione sin dal 2004, ma non è l’unico di cui ci occupiamo sotto il profilo della prevenzione, avendo nel nostro programma anche quelli relativi alla mammella ed alla tiroide, avendo ritenuto dover iniziare per primo dal progetto oggetto dell’iniziativa in parola anche avvalendoci della sinergia con l’Associazione contro il Melanoma che si metterà a disposizione delle persone che saranno intercettate dal dermatologo in queste giornate per poter eventualmente proseguire presso di loto il percorso di cura”.

In merito al sostegno di Fondazione Pisa a tale iniziativa, il Dr. Maurizio Sbrana ha ricordato: “Da tempo la nostra Associazione sostenga le iniziative di ANT dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, che vengono organizzate ogni anno per offrire la possibilità di sottoporsi a una visita specialistica ed, in particolare, è dal 2010 che Fondazione Pisa riconosce un sostegno istituzionale alla Fondazione ANT, che oggi presenta un primo calendario di date per accedere a visite dermatologiche, e che sempre più negli anni, oltre all’assistenza medica domiciliare dei malati, porta avanti l’attività di sensibilizzazione alla prevenzione e ai controlli, attraverso un’attività estremamente preziosa, in quanto affianca e completa i compiti del Sistema Sanitario Nazionale”.

Su come tale iniziativa sia stata favorevolmente accolta dall’Amministrazione Comunale lo chiarisce l’Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Giovanna Bonanno, evidenziando: “Si tratta di una campagna di prevenzione importante, alla quale come Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie e come Amministrazione abbiamo dato il nostro Patrocinio, avendo accolto con grande interesse tale iniziativa, non soltanto perché tesa a tutelare un bene primario quale la salute, ma soprattutto per l’alta valenza sociale della stessa, visto che una delle tre giornate di visite gratuite è dedicata alle persone economicamente e socialmente più fragili e vulnerabili, ovvero coloro che per le difficoltà economiche non sono in grado di effettuare i dovuti controlli, circostanza che ha determinato la volontà di riservarci, assieme alla Società della Salute, di indicare i nominativi che potranno accedere a tale visita dermatologica, a conferma del nostro impegno a salvaguardia delle attività di prevenzione e sensibilizzazione a tutela della salute di tutti i nostri cittadini”.

