Progetti multidisciplinari per tutti i gradi di istruzione dell’IC Daniela Settesoldi di Vecchiano: oltre 25mila euro di contributo da parte del Comune di Vecchiano

Scritto da admin• 2:32 pm• Politica, Tutti, Vecchiano

VECCHIANO – Oltre venticinquemila euro di contributo da parte del Comune di Vecchiano per finanziare attività progettuali multidisciplinari e trasversali dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano: è quanto recentemente approvato dalla Giunta Comunale di Vecchiano.

“Si tratta di un importante contributo da parte del nostro Ente, a beneficio di attività multidisciplinari che consentono interventi formativi mirati per ragazzi e ragazze, rivolti a tutti i gradi di istruzione”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lorenzo Del Zoppo.

Vediamo nello specifico quali saranno i progetti finanziati dal Comune di Vecchiano: Inglese all’Infanzia per le Scuole dell’Infanzia; Spagnolo in Classe per la Scuola Secondaria; Centro di Ascolto per tutte le scuole; Inglese alle primarie per le Scuole Primarie; Percorsi Didattici Individualizzati per alunni Dsa e Bes per le Scuole Primarie e Secondaria; Ragazzi sul Palcoscenico per la Scuola Secondaria; Sessuologando per la Scuola Secondaria.

“Come ormai consueto, dunque, il Comune partecipa al finanziamento di progetti scolastici integrati elaborati a livello di area con gli strumenti previsti dalla normativa regionale (PEZ: Piano Educativo di Zona ndr)”, aggiunge l’Assessore Del Zoppo. “Tutti i percorsi finanziati sono stati elaborati su indicazione dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi, e il nostro ente, in virtù della costante sinergia istituzionale, concorre nell’attuazione di tali progetti proprio attraverso il sostegno economico destinato a queste attività dalle casse dell’Ente”.

(Visited 6 times, 7 visits today)

Last modified: Dicembre 27, 2022