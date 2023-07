Problemi finanziari della PALP: atto di indirizzo di Fratelli d’Italia

Scritto da admin• 3:49 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Una bella ed attesa notizia giunge, soprattutto per i residenti del Litorale pisano, dall’iniziativa assunta dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in ordine alla presentazione, nel corso del Consiglio Comunale fissato per il prossimo 25 luglio, di un atto di indirizzo teso a trovare una soluzione a fronte dell’emergenza sanitaria in loco derivante dai problemi finanziari che hanno colpito la PALP (Pubblica Assistenza Litorale Pisano) e solo parzialmente compensati dall’attività svolta dalla neocostituita CALP (Croce Azzurra Litorale Pisano).

di Giovanni Manenti

Ad illustrare detta iniziativa agli Organi di informazione questa mattina presso la Sala Regia di Palazzo Gambacorti, sono stati il Consigliere Regionale Diego Petrucci ed i Consiglieri Comunali Maurizio Nerini, Rachele Copare, Virginia Mancini, Alessandra Orlanza, Stefano Barsantini e Francesco Niccolai, per quella che viene vista altresì come una proposta sperimentale che non dovrebbe avere eguali in Toscana e che si ispira alle direttive dell’attuale Governo Meloni, nonché a quanto già in essere in diversi Paesi Europei.

Il contenuto del citato atto di indirizzo lo chiarisce il Consigliere Regionale Diego Petrucci, allorché sottolinea: “La vicenda che ha coinvolto la PALP ha lasciato un vuoto importante sul litorale pisano da un punto di vista sanitario principalmente per ciò che riguarda il servizio di emergenza/urgenza oltre che socio sanitario ed assistenziale, ed in ordine al quale abbiamo assistito ad una serie di iniziative sicuramente meritorie rispetto alle quali va il nostro plauso, ma che però non hanno risolto la situazione, ragion per cui ci permettiamo di presentare al prossimo Consiglio Comunale un atto di indirizzo che individua un percorso preciso e definito, in quanto stabilisce chi deve farsi carico del problema, ovvero Farmacie Comunali, Società del Comune di Pisa adibita a tale attività, dove la stessa deve svolgersi mettendo a disposizione di Farmacie Comunali i Locali che erano stati dati in comodato alla PALP e la relativa disponibilità finanziaria, fissata in almeno 100mila €uro da stanziare a Bilancio dell’Amministrazione Comunale“.

“Ciò consente“, prosegue Petrucci,,”di tracciare un percorso definito che risolve per la prima volta dopo un dibattito andato avanti per anni, il problema sanitario e socio assistenziale del nostro Litorale attraverso un atto di indirizzo ben preciso e che va nella direzione già tracciata dal Governo Nazionale, nonché già in uso nel Vecchio Continente attraverso le Farmacie Sociali Europee, in quanto il Governo Meloni ritiene che la Farmacia debba essere il coacervo intorno al quale creare una sorta di Distretto Socio Sanitario nelle Aree non urbane, così che la nostra proposta si pone in linea con l’Europa e con le direttive governative ed il Comune di Pisa, se intenderà attuare tale atto, sarà promotore di un esperimento socio sanitario importante e che noi riteniamo possa considerarsi una risposta finale alle criticità che sono emerse in questi mesi“.

“Tengo a precisare“, incalza il Consigliere Regionale, “che questo atto poteva essere esaminato dalla Giunta Comunale, ma è stata nostra volontà sottoporlo al Consiglio Comunale perché riteniamo che sia la sede competente in quanto rappresenta il centro della politica cittadina e dove sia giusto discutere su certi argomenti di interesse per l’intera collettività, pur non essendo un atto dovuto, e ci attendiamo di verificare l’atteggiamento delle forze di minoranza al momento della relativa votazione nella misura in cui, pur disponibili a valutare eventuali proposte migliorative purché non demagogiche, si tratta della prima volta in cui si traccia un percorso con l’augurio che possa pertanto trattarsi di un documento condiviso da tutte le forze politiche“.

“In merito ai tempi di attuazione“, conclude Petrucci, “una volta approvato l’atto di indirizzo, lo stesso viene recepito dalla Giunta che incaricherà Farmacie Comunali dei successivi adempimenti in merito soprattutto alla gara per l’assegnazione del Servizio 118, con una previsione di completamento dell’iter burocratico per l’inizio del prossimo anno per poi andare definitivamente a regime tra fine primavera ed inizio estate del prossimo anno, permettendomi di evidenziare come la nostra iniziativa non esclude affatto la CALP, bensì offre alla stessa l’opportunità di partecipare ai bandi che verranno promossi da Farmacie Comunali per l’assegnazione dei vari servizi, al pari di ogni altra Associazione che opera in questo settore“.

