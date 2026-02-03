Written by Febbraio 3, 2026 4:14 pm Pisa, Attualità

Primo soccorso pediatrico: al via i corsi gratuiti nei consultori della Zona Pisana

PISA – I consultori della Zona Pisana, in collaborazione con la Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV, organizzano un nuovo ciclo di incontri formativi mensili dedicati al primo soccorso pediatrico e alle tecniche di disostruzione delle vie aeree. L’iniziativa è rivolta in particolare ai neogenitori, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Gli incontri si svolgeranno presso il consultorio di Cascina (indicativamente il primo lunedì del mese) e presso il consultorio di via Torino a Pisa (indicativamente il terzo lunedì del mese).

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Per iscriversi è necessario inviare una email a consultoriopisa@uslnordovest.toscana.it, indicando nell’oggetto “PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO” e specificando nome e cognome dei genitori, numero di telefono e data del parto.

Dall’ottobre scorso hanno partecipato ai corsi 74 nuclei familiari: 36 a Cascina e 38 a Pisa.

