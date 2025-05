Primavera e squadre femminili impegnate nel week-end

Written by admin• 3:17 pm• Pisa SC

PISA – Programma ridotto ma sicuramente ricco di spunti interessanti per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club; fari puntati soprattutto sulla Primavera protagonista della sfida con lo Spezia in un match che potrebbe proiettare i nerazzurri in zona playoff.

Per il resto squadre femminili assolute protagoniste del weekend con le Juniores attese dal derby in casa del Livorno.

Ecco il programma completo

Campionato PRIMAVERA

Pisa-Spezia (sabato, ore 15.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato JUNIORES FEMMINILE

Livorno-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Cini”, via Zola 58, Livorno

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Pisa-Ternana (sabato, ore 16.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Affrico-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “San Marcellino”, via Chiantigiana, Firenze

