Ottica Claro a Pontasserchio (PI): inaugurato il nuovo store monomarca, per un’artigianalità italiana tutta da personalizzare

PONTASSERCHIO — A pochi chilometri dal centro di Pisa, nella località di Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme, si è tenuta questo pomeriggio, sabato 6 dicembre, l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Ottica Claro; uno store di occhiali monomarca che ha ottenuto una grande partecipazione da parte di cittadini, curiosi e interessati a saperne di più, toccando con mano la qualità dei suoi prodotti, interamente realizzati in Veneto dai Maestri Artigiani bellunesi del Cadore.

di Melania Pulizzi

I tre soci, Gianni Leporatti, Giacomo Luciani e Michele Cipriani, hanno aperto oggi le porte del loro 11esimo store, dall’ambiente colorato, moderno e accogliente, dove il cliente viene catturato da tantissime proposte di occhiali dallo stile frizzante, grintoso, ma anche elegante e sofisticato, tutte da provare e soprattutto personalizzare secondo il proprio gusto e la propria necessità visiva, dalla montatura alle lenti di altissimo livello, anche progressive, per un comfort massimo e una visione naturale.

A completare il tutto, un personale altamente qualificato, sempre disponibile all’ascolto e a presentare i servizi Claro, con un’assistenza e manutenzione gratuita dell’occhiale che andrà a garantire la migliore efficenza e durata nel tempo.

“La scelta di intraprendere questo cammino insieme a Claro è stata quella di credere in un brand che si distingue” – racconta Michele Cipriano, uno dei tre soci – “perchè in questo modo ogni modello è unico!” – e, sulle lenti ci informa che – “Abbiamo sposato la parte tecnologica e qualitativa del brand Claro, per offrire un prodotto all’avanguardia proprio a partire dalle lenti, anche le progressive che, nonostante siano più difficili e particolari da confezionare, Claro è riuscito a superare questa sfida rendendole molto performanti”.

Ma Ottica Claro è anche sostenibilità, grazie all’utilizzo del BioAcetato, un particolare materiale bio-compatibile che riduce l’impatto delle plastiche sul nostro pianeta, con cui ha scelto di realizzare una delle sue linee, la QxC, derivante dal progetto “Claro e Quoise”, attivo nella salvaguardia dell’ambiente, senza rinunciare ad un design assolutamente accattivante e soprattutto personalizzabile in ogni suo piccolo dettaglio, sia su occhiali da vista che da sole.

Presenti all’inaugurazione e al taglio del nastro anche due rappresentanti della Confcommercio di Pisa, Arianna Gherardeschi e Andrea Domenici, e il Vice Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, Francesco Corucci, unanimi nel sostenere un’attività come l’Ottica Claro, dai valori tradizionali, incentrati sull’artigianalità del territorio, con l’obiettivo di guardare al futuro in maniera responsabile e lungimirante.

“Vi aspettiamo con promozioni periodiche molto interessanti ed esclusive, tra cui il test della vista che è sempre gratuito!”, così ci salutano i tre titolari, ricordando che da oggi fino al giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2026, per chi acquisterà un occhiale da vista o da sole riceverà una montatura in omaggio!

