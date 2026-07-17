PRI: “No ai nuovi parcheggi alle mura e ai bus a due euro”

Written by Redazione• 1:13 pm• Pisa, Politica

PISA – La proposta dell’amministrazione comunale di Pisa di realizzare nuovi parcheggi a ridosso delle storiche mura urbane, unita alla decisione della Regione di aumentare a 2 euro il biglietto degli autobus dal prossimo 1° agosto, delinea uno scenario inaccettabile per il futuro della mobilità cittadina. La Consociazione provinciale di Pisa del Partito Repubblicano Italiano esprime la propria netta contrarietà a questo combinato disposto di scelte amministrative errate.

“Da un lato si stende il tappeto rosso al traffico privato fin sotto i nostri monumenti più preziosi, dall’altro si rende il mezzo pubblico un lusso ingiustificato. Il Partito Repubblicano propone un’alternativa radicalmente opposta: un trasporto pubblico efficiente, economico e accessibile a tutti, unico vero strumento in grado di contrastare l’uso indiscriminato dell’auto privata e rendere del tutto inutili nuove colate di cemento a ridosso delle mura. Questa manovra tariffaria, lungi dal favorire una reale transizione ecologica, rappresenta il fallimento di una gestione che tradisce il dovere di garantire un servizio equo. L’aumento dei biglietti genera un pesante effetto inflattivo ed è in palese contrasto con qualsiasi logica di tutela del potere d’acquisto delle famiglie, già duramente provate dal carovita“.

Un rincaro che incentiva il mezzo privato

Con 2 euro di carburante, un cittadino può percorrere tranquillamente la tratta Pisa-Lucca utilizzando la propria auto. È evidente che, a queste condizioni e con la contemporanea offerta di nuovi parcheggi a due passi dal centro, il trasporto pubblico cessa di essere una reale alternativa al mezzo privato.

Come forza politica che pone la “Buona Amministrazione” e l’etica della responsabilità al centro del proprio agire, non possiamo accettare che si richieda ai cittadini un maggiore sacrificio economico a fronte di un servizio che, dopo anni di gestione di Autolinee Toscane, continua a presentare carenze strutturali croniche: corse saltate, orari inaffidabili e una rete che non risponde alle reali esigenze di chi, per lavoro o necessità, dipende dall’autobus.

Turismo e studenti: penalizzato chi sceglie di non usare l’auto

Rileviamo con profonda amarezza come, parallelamente all’aumento delle tariffe, si prosegua in una politica di controlli dal carattere marcatamente aggressivo. In queste settimane estive tale linea sta colpendo duramente i turisti che, spesso inconsapevoli della complessità di un sistema di bigliettazione frammentato, si vedono elevare sanzioni pesanti: un pessimo biglietto da visita per una città e una regione che vivono di accoglienza. Ancora più grave è la prospettiva autunnale: temiamo un vero e proprio accanimento verso la popolazione studentesca, scolastica e universitaria, che si troverà a dover affrontare, oltre al disagio dei trasporti, un clima di perenne intimidazione a bordo.

Un contratto sbilanciato a danno della collettività

Ci troviamo di fronte a un paradosso: la Regione Toscana subisce clausole contrattuali che vincolano le tariffe agli indici inflattivi, trasformando un servizio essenziale in un mercato protetto a favore del privato. Nel frattempo, il Comune risponde progettando nuovi stalli auto che rischiano di deturpare il paesaggio e attrarre ulteriore traffico in centro, invece di pretendere con forza un servizio di autobus moderno ed efficiente.

I cittadini al centro: serve un Patto di Cittadinanza

Per superare questa impasse, il Partito Repubblicano Italiano ritiene non più rinviabile una revisione profonda dei meccanismi di governance del sistema.

“Non è più sufficiente un dialogo di facciata: occorre istituire un vero e proprio Patto di Cittadinanza – sottolinea il segretario provinciale del PRI Alberto Vanni – Dobbiamo dire chiaramente NO alla logica dei nuovi parcheggi alle mura e contemporaneamente NO ai rincari dei bus. L’alternativa all’auto privata si costruisce rendendo il trasporto pubblico vantaggioso, non un salasso. La ‘buona amministrazione’ richiede che l’interesse delle aziende private e le risposte emergenziali della giunta comunale lascino il passo al bene comune e alla tutela della nostra città. È urgente convocare un tavolo di confronto con gli enti locali e le rappresentanze dei cittadini: Pisa merita una mobilità moderna, pulita e democratica, non un balzello medievale da Non ci resta che piangere”.

Last modified: Luglio 17, 2026