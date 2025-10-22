Prevenzione gratuita dei tumori della pelle: visite dermatologiche ANT a Peccioli il 7 novembre

Written by admin• 1:23 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI – Arriva anche a Peccioli la prevenzione dei tumori della pelle con le visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia promosse da Fondazione ANT.

Giovedì 7 novembre, presso il Centro Polivalente in via Vittorio Veneto 44, saranno disponibili 24 visite gratuite riservate alle cittadine e ai cittadini di Peccioli. L’esame, effettuato con dermatoscopia, consente di individuare precocemente lesioni sospette o neoplastiche.

Per accedere è necessaria la registrazione online a partire da mercoledì 30 ottobre alle ore 10, sul sito ant.it/cosa-facciamo/prevenzione.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Confraternita Misericordia di Fabbrica di Peccioli ODV.

«È una grande soddisfazione portare anche a Peccioli il progetto melanoma di ANT – dichiara Pietro Augello, Delegato ANT Pisa – grazie al lavoro di un gruppo di volontari straordinari, impegnati nel promuovere la prevenzione oncologica gratuita sul nostro territorio. ANT rappresenta un modello di prossimità e solidarietà che mette al centro la persona e la comunità».

Fondata nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS è la più grande realtà non profit italiana per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e per la prevenzione gratuita. Attiva in 11 regioni, ha curato oltre 149.000 persone e conta oggi 471 professionisti e più di 2.000 volontari. Dal 2004 ANT affianca all’assistenza domiciliare anche i progetti di prevenzione oncologica gratuita, presenti in Toscana dal 2007 e in costante crescita.

Last modified: Ottobre 22, 2025