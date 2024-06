Presentato il Festival delle Colline Geotermiche

Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Officine Papage continua la sua avventura con il Festival delle Colline Geotermiche 2024, che si terrà dal 25 giugno al 14 agosto nell’area geotermica toscana tra Pisa e Grosseto. Questa 13a edizione, intitolata ‘La pazienza del coltivare’, riflette sul futuro con uno sguardo diverso, celebrando le contraddizioni e le speranze del nostro tempo attraverso la bellezza e le peculiarità del territorio.

Il festival inizia con l’Ouverture dal 25 al 28 giugno, caratterizzata da una maratona di spettacoli, laboratori, talk e passeggiate, inclusi eventi come “La costanza della mia vita” di Pietro Giannini e “Artaban” di Antonio Catalano. Tra le prime assolute, spiccano opere come “Petrusinu” del Collettivo Caligo e “Primavera e altre stagioni” degli Eat the Catfish.

L’attenzione al pubblico è centrale, con l‘uso di smart glasses e realtà aumentata per rendere gli spettacoli accessibili a tutti, inclusi stranieri e persone con disabilità. Gli ‘eventi collaterali’ includono masterclass, laboratori creativi per diverse fasce d’età, passeggiate meditative e incontri, mentre la tradizione della Notte con l’artista offre un’occasione di incontro tra pubblico e artisti dopo ogni spettacolo.

Il festival è organizzato da Officine Papage con il sostegno di diverse istituzioni tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e vari comuni locali, oltre a sponsor come Enel Green Power e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Officine Papage tramite i loro canali ufficiali.

Last modified: Giugno 18, 2024