Pasticche anti-zanzara disponibili gratuitamente nelle Farmacie Comunali di Pontedera

Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Sono già disponibili nelle farmacie comunali di Pontedera le pasticche contro le larve di zanzara. È possibile ritirarle gratuitamente nelle seguenti farmacie:

Farmacia 1, Piazza Unità d’Italia

Farmacia 2, Viale Italia

Farmacia 3, Via Roma

Per ritirarle, basta presentare la tessera sanitaria. Ogni nucleo familiare riceverà una scatola contenente più pastiglie. L’iniziativa, simile a quelle degli anni precedenti, mira a promuovere buone pratiche per prevenire la proliferazione delle zanzare. Si consiglia di utilizzare le pasticche in presenza di ristagni d’acqua, l’ambiente ideale per la riproduzione delle zanzare.

Last modified: Giugno 17, 2024