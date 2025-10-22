 Premio “Felicità” al cortometraggio della Don Milani: cerimonia simbolica per gli alunni della classe V

Written by admin• 12:44 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un momento di festa per la scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo Gamerra, che lunedì 20 ottobre ha celebrato simbolicamente il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla classe V (allora IV) nella XIII edizione del concorso nazionale School Movie-Cinedù 2024/25.

Il cortometraggio “La macchina della gioia”, ideato e realizzato dagli alunni con la guida delle docenti Cinzia Liberato e Raffaella Pagliei, aveva vinto lo scorso luglio il premio della sezione Centralità del Tema, dedicata quest’anno alla “Felicità”, nella finale tenutasi nell’area archeologica di Paestum. Non avendo potuto partecipare alla premiazione estiva, la dirigente Oriana Carella ha organizzato un evento speciale con famiglie, docenti e rappresentanti istituzionali.

Erano presenti l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, la referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Sonia Di Giorgio, la presidente dell’Associazione School Movie APS Enza Ruggiero e il regista Nicola Surace.

Durante l’incontro sono stati proiettati il cortometraggio vincitore, alcuni momenti di backstage e il video ufficiale della premiazione. Il corto racconta, ispirandosi a Le macchine di Munari, la storia di una bambina che trasforma la sua classe in una “macchina della gioia”, offrendo una riflessione sul valore della condivisione e delle relazioni.

“Questo lavoro dimostra quanto la scuola sia un luogo di crescita non solo didattica, ma anche umana – commenta l’assessore Buscemi – I bambini hanno interpretato con creatività un tema delicato e fondamentale. Complimenti a tutti per aver reso visibile il valore della felicità condivisa.”

