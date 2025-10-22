Il Mercato Europeo torna a Pisa: quattro giorni di sapori, colori e culture da tutto il mondo in piazza Vittorio Emanuele

Written by admin• 12:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna a Pisa il “Mercato Europeo”, la grande kermesse internazionale del gusto e dell’artigianato organizzata da Anva Confesercenti e Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un vivace villaggio europeo con oltre 15 Paesi rappresentati (oltre a numerose regioni italiane e realtà extraeuropee), offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori, profumi e tradizioni artigianali di tutto il mondo.

«Siamo orgogliosi di riportare a Pisa questo evento di grande richiamo – spiega Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa – e ringraziamo il sindaco Michele Conti e l’assessore Paolo Pesciatini per la disponibilità della piazza, che ben si presta a ospitare una manifestazione capace di attrarre visitatori anche da fuori città. È un’occasione per valorizzare Pisa e il suo asse commerciale da Corso Italia a Borgo Stretto».

Il Mercato Europeo, che nel 2025 celebra 35 anni di storia, nasce nel 1990 da un’idea di Anva Nazionale, con la prima edizione a Strasburgo, per poi approdare in città come Liverpool, Barcellona, Manchester e Lille, oltre che in molte località italiane dove è ormai un appuntamento fisso.

I banchi, allestiti secondo le tradizioni tipiche dei Paesi di provenienza, proporranno prodotti artigianali, gastronomici e di moda di alta qualità, offrendo ai visitatori un’esperienza non solo commerciale, ma anche culturale e di scambio tra popoli.

«Vi aspettiamo ogni giorno dalle 10 alle 23 – conclude Di Sabatino – per vivere insieme una festa di colori, sapori e culture. Un’occasione di incontro e di armonia tra popoli, un messaggio di speranza in tempi complessi».

