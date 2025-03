Potere al Popolo! Pisa: “Ritiro Immediato del bando per l’esternalizzazione di Amicobus!

Written by admin• 8:39 am• Attualità, Cascina, Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

“Al fianco dei lavoratori in sciopero con USB del servizio pubblico “Amicobus”, privatizzato dai Comuni di Cascina e Calci“

“Ritiro immediato del bando per l’esternalizzazione! I due Comuni governati dal centrosinistra hanno indetto un bando con scadenza il 14 aprile per la cessione a privati dell’azienda pubblica Amicobus, interamente di proprietà pubblica. Questa dinamica è emblematicamente rappresentativa della “progressista” Regione Toscana, governata dal Partito Democratico, e condivisa dalle amministrazioni locali di centrodestra e centrosinistra. Da un lato, si promuove un’economia orientata alla guerra, dall’altro si assiste alla continua privatizzazione dei servizi pubblici. Il mantra della privatizzazione a tutti i costi, in ossequio alle direttive dell’UE, è stato costantemente adottato dalla classe politica locale, che ha mascherato gli effetti di tale processo sulla qualità dei servizi pubblici essenziali, sottoposti alle logiche del profitto, presentandoli come “inevitabili”. Dalla sanità al trasporto pubblico e aeroportuale, fino ai servizi comunali, la sceneggiatura è sempre la stessa: precarietà, salari ridotti, standard di sicurezza abbassati e licenziamenti. Non ci si aspetta nulla di diverso per i lavoratori di AmicoBus. Il bando pubblicato dal Comune prevede infatti il passaggio alla nuova gestione di soli 11 lavoratori su 13, senza alcuna garanzia sulle condizioni lavorative attuali. Siamo stanchi di subire la prepotenza di una classe politica totalmente subalterna alle logiche del profitto privato. Come Potere al Popolo, ci uniamo alla mobilitazione dei lavoratori con USB, oggi in sciopero, e saremo al loro fianco nelle prossime iniziative di lotta per il ritiro immediato del bando di esternalizzazione del servizio!“, conclude il comunicato.

Last modified: Marzo 19, 2025