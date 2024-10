Potere al Popolo! contro la nuova base militare a Coltano e le forze politiche allineate

Scritto da admin• 2:07 pm• Pisa, Politica

Potere al Popolo! di Pisa.

“Durante l’ultimo consiglio comunale di Pisa si è discusso e votato sulla creazione della nuova base militare a Coltano. Il sindaco e la sua maggioranza, descritti come fascisti e guerrafondai, hanno ribadito il loro sostegno al progetto. Tuttavia, il comportamento del Partito Democratico e dei suoi alleati ha destato scalpore. Pur esprimendosi favorevoli alla base, hanno posto come condizione la sostenibilità ambientale, accogliendo di fatto l’espansione del sistema repressivo dello Stato. Questo ha evidenziato, secondo Potere al Popolo!, quanto il centrosinistra sia distante dai reali bisogni della popolazione, soprattutto dei più poveri. Il movimento critica duramente l’intero sistema politico, definendo il PD parte di un “Partito Unico degli Affari” che, da anni, governa l’Italia, destinando risorse alla spesa militare anziché a sanità, salari e edilizia popolare. Inoltre, accusa il partito di non aver preso posizione contro i massacri in corso a Gaza, Cisgiordania e Libano, sottolineando l’ipocrisia delle forze di opposizione, descritte come allineate alla maggioranza su questioni economiche e militari. Potere al Popolo! prosegue la sua battaglia, anche nelle piazze, contro il nuovo Decreto Legge sulla sicurezza, ribadendo che Pisa ha bisogno di più servizi, migliori trasporti, abitazioni per i più deboli, una sanità vicina alle persone, e di un aumento del potere d’acquisto, non di nuove basi militari.“, conclude la nota stampa.

