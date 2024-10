Premio Gronchi: inaugurazione della Mostra al Palp e concerto sinfonico in onore di San Faustino

Scritto da admin• 2:00 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Il Premio Gronchi si conferma come un importante evento culturale, con 67 opere pronte per essere esposte al Palp a partire da sabato 5 ottobre, giorno dell’inaugurazione della mostra. Il termine per la consegna delle opere è scaduto ieri, e hanno partecipato 43 artisti provenienti dalla Toscana, altre regioni italiane (Sicilia, Piemonte, Abruzzo, Liguria) e un artista colombiano. Il Palp – Palazzo Pretorio ospiterà la mostra, che sarà inaugurata alle 17 e si concluderà il 19 ottobre, giorno della premiazione.

Il primo premio ammonta a mille euro, insieme ad altri riconoscimenti, tra cui un premio speciale per i giovani. La commissione giudicatrice valuterà le opere in base a criteri di significatività, originalità, qualità artistica e abilità tecnica.

L’evento è organizzato dal Nucleo Gronchi di Pontedera, Acli Arte e Spettacolo, il Comune di Pontedera e la Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa, per onorare la memoria di Giovanni Gronchi, nato a Pontedera e presidente della Repubblica dal 1955 al 1962.

Inoltre, sabato 5 ottobre alle 21:15 si svolgerà un concerto sinfonico-corale al Duomo di Pontedera, che accompagnerà il Premio Nazionale Arti Visive “Giovanni Gronchi” e darà il via alla settimana di festeggiamenti in onore di San Faustino, patrono della città.

