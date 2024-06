Potenziamento della vigilanza estiva. Ziello (Lega): “Quaranta agenti in arrivo per la provincia di Pisa”

Scritto da admin• 4:32 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Deputato della Lega, Edoardo Ziello.

“È stato recentemente pubblicato il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva da parte dell’ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia. La provincia di Pisa ha ottenuto quaranta agenti, grazie alle richieste avanzate al Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, per far fronte all’afflusso estivo di persone sul litorale e nel centro storico. Grazie all’impegno del Sottosegretario e del ministero dell’Interno, questi agenti, appartenenti a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, sono operativi dal primo luglio. Questi rinforzi, che si aggiungono al contingente strutturale dei reparti, saranno utilizzati dal questore di Pisa per i servizi ritenuti necessari, dimostrando ulteriore attenzione alla sicurezza del territorio“, conclude Ziello.

Giugno 29, 2024