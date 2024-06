Alla Chiesa di Corliano la messa per i SS. Pietro e Paolo Patroni della frazione

Scritto da admin• 4:13 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura

SAN GIULIANO TERME – Domenica 30 giugno alle ore 17 alla Chiesa di Corliano Messa per i SS. Pietro e Paolo, patroni di Corliano.

A seguire, lo spettacolo di danza “Il Mito di Venilia” nel salone dello Zodiaco e la consueta cena sotto l’Albero della Libertà con la premiazione della più bella “barca”.

Anche quest’anno torna l’antica usanza di festeggiare la “barca di San Pietro” in occasione della festa dei SS. Pietro e Paolo. Alla “barca” vengono attribuiti molti significati: a Corliano si raccontava che era quella dell’apostolo Pietro, pescatore, o forse da lui usata per approdare a San Piero a Grado e diffondere nel mondo la fede di Cristo.

La barca di San Pietro viene anche interpretata come un auspicio per l’agricoltura; i presagi dipendevano dalla forma e dal numero delle vele, che dovevano essere numerose per un’estate di abbondanti raccolti.

